“Di cosa ha sofferto mia figlia”, Cesare Bocci racconta tutto: confessione toccante

Durante la diretta di A Ruota Libera Cesare Bocci tornato a parlare del male che affligge sua figlia. Per la prima volta l’attore ha sentito la figlia parlargliene l’anno scorso, quando confessò ai suoi genitori di avere dei disturbi alimentari. L’attore ha quindi affermato: “senti una voce nella testa, che si comporta come una seconda coscienza che vuole sostituirsi alla prima“. Una scelta coraggiosa per Bocci, che ha deciso di sostenere a pieno la figlia. L’attore ha quindi affermato: “l’ho amata, la amiamo da sempre ma ora ancora di più per questa dimostrazione di fiducia che ha dato a me e a sua mamma“.

Bocci nonostante ciò ha rivelato che come famiglia sono sorti tantissimi dubbi. L’attore ha quindi affermato: “Quello di cui non dubitiamo è che l’abbiamo sempre amata, però la vita non importa chi sei o cosa fai, ti aggredisce in quel momento e tutti ne possiamo restare preda e vittima. Lei ha trovato il coraggio, e l’ha trovato sola, con il suo ragazzo e le amiche“. Cesare ha poi continuato dando dei consigli ai genitori che hanno figli che soffrono di disturbi alimentari, ribadendo che è necessario stare vicino ai figli.

Cesare Bocci e la lotta della figlia: “Soffre di disturbi alimentari”

Durante la diretta di Cesare Bocci ha parlato con grande fierezza di sua figlia, Mia, che l’anno scorso ha trovato il coraggio di confessare a lui e a sua madre di avere dei disturbi alimentari. Infatti la diretta ha confessato: “Ci siamo trovati ad affrontarlo perché mia ce l’ha permesso e le siamo grati“. Nonostante i passi in avanti, per la figlia è ancora difficile parlarne con i genitori. Nonostante ciò quando la vocina parla adesso è in grado di gestirla.

La vicenda di Mia eCesare Bocci è diventata nota a luglio, quando durante la trasmissione Imperfetti sconosciuti, la ragazza ha confessato di aver sofferto per cinque anni di disturbi alimentari. Nel corso di quell’intervista ha aveva detto di averli superati, dicendo anche di aver ricevuto una mano importante dai suoi genitori. Inoltre in quella circostanza rivelò: “c’è questa voce’ e non passerà mai, sei come un fumatore che smette di fumare ma sei sempre un fumatore“. Insomma adesso Mia sembrerebbe in grado di gestire il tutto.