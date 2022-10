Cifre assurde! Quanto costa la scuola dei figli di Alberto e Charlene di Monaco

Svelati i costi della scuola elementare a Montecarlo, frequentata tra gli altri dai principini Jacques e Gabriella, gemelli di Alberto e Charlene

Il Principato di Monaco è un vero e proprio paesino a sé stante. Si tratta di un luogo per ricchi, che sfocia nella sfavillante Montecarlo. Ma allo stesso tempo è un noto paradiso fiscale.

I prezzi nel Principato sono ovviamente elevati, soprattutto per chi viene da fuori. Basti pensare che l’istruzione e le rette scolastiche vantano cifre inimmaginabili, fin per quanto riguarda la scuola primaria dell’obbligo.

Oggi sono stati svelati i prezzi della scuola elementare dove il principe Alberto e la consorte Charlene di Monaco portano i loro figli. Ovvero i gemellini Jacques e Gabriella, di 7 anni e che hanno da poco iniziato il secondo anno di scuola.

Scuola di lusso nel Principato: quanto spende la famiglia reale per Jacques e Gabriella

La principessa Charlene ha pubblicato una foto dei suoi due figli Jacques e Gabriella in tenera tenuta scolastica. Entrambi sorridenti, pronti al primo giorno di scuola (secondo anno) con la divisa dell’istituto.

I due gemellini frequentano la scuola elementare François d’Assise-Nicolas Barré, dove sono iscritti al secondo anno. L’istituto FANB si trova vicinissimo al Palazzo reale: è il risultato della fusione di due istituzioni educative cattoliche private nel Principato di Monaco, l’Istituzione Saint-Maur e il Collegio Francescano.

Un istituto scolastico di prestigio, che ovviamente ha costi elevati per accessori ed iscrizione. Il codice di abbigliamento è molto rigido e prevede uniformi fornite (a pagamento) dalla scuola stessa. Le polo a maniche lunghe e le T-shirt costano rispettivamente 23 euro e 22 euro, ma la scuola mette a disposizione anche gilet, felpe con zip, pull-over e piumini.

Come scrive Fanpage.it, il costo della retta scolastica varia tra chi risiede nel Principato di Monaco e chi invece abita fuori dal piccolo stato. Per Jacques e Gabriella la famiglia reale ha speso una tassa trimestrale dovrebbe corrispondere a 283 euro, come riportato sul sito. Si arriva fino ai 508 euro (o 1285 per chi non ha legami col Principato) dell’ultima classe superiore.