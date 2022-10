Alessandra Mussolini se ne va! Scoppia il caos a Tale e Quale Show

Caos a sorpresa all’interno del programma Tale e Quale Show, scoppiato a causa della decisione imprevista della concorrente Alessandra Mussolini

Un’altra situazione sorprendente e caotica è scoppiata all’interno del cast di Tale e Quale Show. Protagonista ancora una volta Alessandra Mussolini, l’attrice ed ex politica che sta partecipando all’edizione attuale del talent.

La donna già la scorsa settimana fece discutere per le sue affermazioni in diretta: “Non mangio niente” – disse la Mussolini rispondendo ai complimenti sul suo fisico in perfetta forma dettati da Loretta Goggi. Un messaggio di astinenza dal cibo che non è stato accolto bene da molti.

Oggi le cronache parlano di un’altra decisione discutibile di Alessandra Mussolini. Il tutto arriva dalla nota del suo agente, che ha svelato come l’ex ministra non parteciperà probabilmente alla prossima puntata di Tale e Quale: “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”.

Alessandra Mussolini non vuole interpretare Sophia Loren: forfait a Tale e Quale show di venerdì

Tale possibile assenza è dovuta da una decisione presa in queste ore da Alessandra Mussolini. La partecipante a Tale e Quale Show dovrebbe interpretare la leggendaria Sophia Loren nella puntata di venerdì prossimo.

Come è noto la Mussolini e la Loren sono legate da parentela stretta. Nonostante ciò, o forse proprio per rispetto, Alessandra non sarebbe contenta di dover parodiare la grande attrice de La Ciociara.

Per questo motivo Alessandra Mussolini ha disdetto quest’oggi le prove in sala trucco, come riferito da Davidemaggio.it. Pare che la donna si sia recata in studio, ma abbia bloccato tutti i lavori ed i coaching per preparare la performance, andandosene via stizzita.

Un gran rifiuto che certamente non verrà preso con filosofia dalla produzione di Tale e Quale Show. Vanno chiariti i motivi di tale indisposizione della Mussolini, che in passato ha già imitato la Loren in alcune apparizioni televisive, mentre forse stavolta non se la sente proprio.

Alessandra Mussolini è la nipote diretta di Sophia Loren, visto che sua madre, Maria Scicolone, è sorella della grande interprete del cinema italiano.