Tommaso Zorzi e Stanzani, è finita per davvero: l’influencer bacia un altro – VIDEO

Una storia durata per un po’, ma che evidentemente non conosce il lieto fine: è finita tra Tommaso Zorzi e Stanzani

L’influencer ed il ballerino non starebbero più insieme. A testimoniarlo è un passionale bacio che il conduttore di Taylor Made dà ad un altro ragazzo in una serata in discoteca come condiviso sui social da un utente su Twitter.

Molti hanno creduto nel loro amore, molti altri aspettavano Tommaso Zorzi al varco perché sapevano che la storia con Tommaso Stanzani sarebbe naufragata come tante altre. Nonostante i due non siano usciti allo scoperto, sembrerebbe proprio che la loro relazione sia giunta al termine. Già negli ultimi tempi l’aria di crisi si faceva sempre più pesante ed insistente, visto e considerato che i due non apparivano più insieme, ma il video del bacio emerso nelle scorse ore sembra la prova schiacciante.

L’influencer milanese ha sempre evitato l’argomento Stanzani, chiarendo di voler parlare della sua vita professionale e non di quella privata. Neppure il ballerino di Amici è mai stato chiaro sull’argomento, seppure fosse evidente il momento molto critico tra i due. Quanto pubblicato su Twitter, ormai, non ha più alibi.

Tommaso Zorzi bacia un altro: addio a Tommaso Stanzani

Un bacio che non lascia più dubbi: sembrerebbe essere definitivamente finita tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi. I due si sono conosciuti quando il ballerino di Amici ha terminato la sua esperienza al talent show di Maria De Filippi ed ha saputo degli apprezzamenti sul suo conto fatti dall’influencer milanese. La conduttrice Mediaset ha fatto da Cupido e colpito nel cuore di entrambi che hanno vissuto begli attimi di vita insieme, fino a non molto tempo fa.

Stanzani, per altro, da poco buttato nel mondo dello spettacolo, ha avuto modo di conoscere molto bene gli amici dell’affermato Zorzi, con cui andava particolarmente d’accordo, così come con la famiglia del suo ormai ex. Niente da fare neppure stavolta: un altro amore è naufragato per l’influencer milanese: avanti il prossimo.