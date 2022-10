Tina Cipollari in lacrime, mai vista così: “Non volevo che ciò accadesse”. Per la prima volta la storica opinionista è apparsa in crisi

Ormai la conosciamo bene da almeno una ventina d’anni e di solito è stata lei a mettere in difficoltà gli altri, con le sue battute salaci e la sua verve. Ma per una volta abbiamo visto Tina Cipollari in difficoltà come mai era successo in passato.

Ospite di Verissimo per presentare il suo nuovo libro, ‘Piume di Struzzo’, Tina è stata costretta a fare i conti con il suo passato. Arriva da una famiglia contadina e la sua infanzia non è stata semplice soprattutto nel rapporto con la madre: “In effetti nessuno conosce la mia storia prima che diventassi personaggio televisivo. Questo tuffo nel passato mi ha reso fragile e mi ha fatto tornare in mente cose che avevo messo da parte. Ma se se oggi sono quella che sono lo devo a quella bambina che ero”.

I genitori, che oggi non ci sono più, lavoravano entrambi nei campi. E lei ringrazia sua madre che nonostante la fatica è riuscita a crescere quattro figli. Proprio per quello arrivava a casa sempre stanca, ma lei sapeva che di più non poteva fare e darle.

Tina Cipollari in lacrime, mai vista così: il suo grande amore è stato uno solo

Ricordi che però l’hanno messa in crisi e Tina ha cominciato a piangere, fermandosi e e scusandosi con la conduttrice: “Scusa Silvia, ma ricordare mi fa male. Non volevo che questo accadesse, ho sempre cercato di mascherare dietro le risate e i miei modi di fare così esuberanti, ma…”.

Così come le ha fatto male ripensare all‘uomo che le ha cambiato la vita: “Antonio è stato il mio unico grande amore, mi ha fatto vivere parte di quei sogni che ho sempre fatto. Una storia bella che però è finita male. Ero innamoratissima, mi ha insegnato a vivere, ha fatto sparire le mie insicurezze, paure e incertezze. Lui è morto, tanti anni fa”.

Un amore che da allora non ha più provato, almeno non in quel modo. E oggi com’è la sua situazione sentimentale? La Cipollari ha confessato che deve ancora rimettersi in carreggiata e non c’è nessun uomo all’orizzonte.