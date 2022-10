Milly Carlucci scossa in diretta, c’è il triste annuncio: “Ci ha lasciato”

Una tragica scomparsa ha sconvolto Milly Carlucci durante l’ultima puntata di Ballando Con le Stelle: l’annuncio in diretta.

Nuovo lutto nel mondo dello spettacolo, con Milly Carlucci che durante l’ultima puntata di Ballando Con le Stelle ha dato il triste annuncio in diretta. Andiamo a vedere quindi chi ci ha lasciato in queste ore.

La terza puntata stagionale di Ballando Con le Stelle si è aperta sulle note di “Sarà perchè ti amo”. Qui tutti i maestri hanno intrattenuto i telespettatori con una coreografia in omaggio a Franco Gatti, morto martedì scorso. Proprio al compianto uomo Milly Carlucci ha dedicato un pensiero nei primi secondi della trasmissione quando, finita la coreografia dei ballerini, ha raggiunto il centro dello studio accompagnata dal suo braccio destro Paolo Belli.

La conduttrice quindi ha impugnato il microfono ha affermato: “Abbiamo voluto cominciare con un omaggio ai Ricchi e Poveri, vogliamo ricordare in maniera gioiosa, attraverso la musica che li ha resi famosi, Franco Gatti che ci ha lasciato in questi giorni“. Sempre la Carlucci ha poi aggiunto: “Come succede sempre con i grandi artisti, Franco rimarrà vivo nei nostri ricordi“. Ovviamente il tutto è stato accompagnato dagli applausi scroscianti del pubblico.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ricorda Franco Gatti: “Vivo nei nostri ricordi”

Milly Carlucci ha quindi voluto ricordare Franco Gatti dei Ricchi e poveri affermando: “Ricordiamo Franco con la gioia dei pezzi musicali che i Ricchi e Poveri ci hanno regalato“. Infatti la presentatrice ha ricordato che un paio d’anni fa proprio il gruppo, con tutti e quattro i suoi componenti, è sceso in pista: Franco, Angelo, Angela e Marina, ballerini per una notte. Inoltre Franco Gatti e i Ricchi e Poveri lo scorso anno hanno partecipato anche a Il cantante mascherato nascondendosi all’interno della non facile maschera del Baby Alieno.

La showgirl poi ha voluto concludere: “Abbiamo fatto un pezzetto di percorso insieme a Franco Gatti“, ringraziando poi tutti i telespettatori, “da nord a sud”. Parole di grande affetto che stanno dimostrando al programma, facendo subito dopo gli auguri in diretta ad un emozionato Samuel Peron che ieri è diventato papà! La puntata poi è iniziata e non sono mancati colpi di scena e gaffe proprio da parte di Milly.