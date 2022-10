Iliad fa all-in e offre 160GB: come ottenere l’offerta imperdibile

Iliad non si ferma più e fa all-in sul mercato con un’offerta imperdibile, sopratutto per coloro che non dispongono di rete wi-fi

L’operatore telefonico fa terra bruciata attorno a sé dopo aver seminato la concorrenza con offerte da paura. Tra iPhone 14 quasi gratis e attenzione ai suoi clienti, anche per la rete fissa, non ce n’è più per nessuno.

Iliad continua a proporre il meglio sul mercato, lasciando senza parole non solo i vecchi e nuovi clienti, ma soprattutto la concorrenza che non sa più dove o come mettere una pezza. In particolare, la compagnia telefonica ha deciso di proporre l’Iliad Flash 160 che sembrerebbe essere molto conveniente per coloro che hanno bisogno di tanti giga per navigare, come chi non dispone di rete Wi-Fi in casa.

È di queste ore la comunicazione da parte del provider che l’offerta non sarà attivabile solo per chi non è ancora clienti, ma anche da chi è già utente Iliad e vorrebbe implementare il parco Giga a disposizione. L’offerta prevede 160GB di traffico dati per navigare con connettività che arriva anche al 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti per 9,99 euro al mese per sempre.

Come effettuare il cambio offerta Iliad

Per effettuare il cambio offerta è possibile seguire due opzioni. Coloro interessati a cambiare piano tariffario potranno rivolgersi ad un Iliad Sim Box accedendo al proprio account. In alternativa, si potrebbe effettuare il cambio recandosi direttamente nell’area personale presente sul sito, accedere alla sezione La mia offerta e successivamente Cambio offerta, cercando quella desiderata. È bene affrettarsi perché l’offerta sarà disponibile solo fino al prossimo 10 novembre 2022.

Come se non bastasse, per abbattere la concorrenza, Iliad ha anche una super offerta per la rete fissa proponendo una tariffa al di sotto di tutti i vari competitor, ancor più se si è già clienti per la linea mobile: il gestore offre la fibra al prezzo di 15,99 euro al mese se già clienti, altrimenti 23,99 euro che è comunque un prezzo onesto considerando l’attuale mercato.