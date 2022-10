GF Vip, evacuato un palazzo: incendio nell’appartamento dell’ex vippone – VIDEO

È stato evacuato un intero palazzo a seguito dell’incendio sviluppatosi nell’appartamento dell’ex concorrente del GF Vip. Ecco di chi si tratta e le sue prime dichiarazioni dopo che i vigili del fuoco hanno domato le fiamme.

Il 21 ottobre, intorno alle ore 12:00, si è sviluppato un incendio nell’appartamento di un ex concorrente del GF Vip. Non si parla di un edificio qualunque: vi è un intero documentario, chiamato “Cinema Grattacielo” che lo celebra. Il regista ed inquilino Marco Bertozzi lo ha pubblicato nel 2017 dopo oltre dieci anni di riprese.

Il grattacielo di Rimini, edificato fra il 1957 ed il 1959 su progetto dell’architetto Raoul Puhali, è un vero e proprio emblema della città. Si sviluppa su ventisette piani, ed ha una capienza massima di quattrocento persone. È stato edificato in una zona di villette d’epoca, ed è visibile da gran parte della riviera romagnola.

L’incendio nell’appartamento dell’ex GF Vip: “Un disastro”

Le immagini dell’incendio del grattacielo di Rimini hanno spaventato la cittadinanza, che ha registrato numerosi video per immortalare quanto stava succedendo. I vigili del fuoco sono arrivati celermente, dispiegando un importante quantità di mezzi e uomini. Sono giunte infatti sul posto due autobotti ed undici unità. Anche il 118 è giunto sul posto.

I soccorsi sono arrivati mentre una densa colonna di fumo nero cominciava ad avvolgere il palazzo, indicando che materiale plastico stava bruciando. Fortunatamente, ci si è subito resi conto che le fiamme arrivavano da un solo appartamento, e sono rimaste circoscritte vicino alla stanza in cui è partita la combustione.

“Un caso che non ci fossi”: la ricostruzione di Denis Dosio

Solo in un secondo momento Il Resto del Carlino ha rivelato che l’incendio sarebbe partito dalla proprietà di un ex concorrente del GF Vip 5, Denis Dosio. Raggiunto dal giornale, l’influencer ha spiegato: “È un disastro, non è rimasto nulla. Sono ancora sotto shock dopo quello che ho visto. È stato veramente un caso che non ci fossi“.

Denis Dosio ha confermato l’ipotesi di RaiNews, spiegando che probabilmente il tutto è partito da una presa difettosa che avrebbe fatto corto circuito. Tutta la “zona giorno” dell’appartamento sarebbe stata completamente distrutta dalle fiamme. Ci sarebbero ingenti danni anche in altre stanze, che dovevano essere ristrutturate dopo che la sua famiglia ha recentemente avuto in eredità la proprietà nel grattacielo di Rimini.

Questo è il tweet con cui i vigili del fuoco di Rimini hanno annunciato l’incendio all’appartamento di Denis Dosio:

#Rimini, fiamme al 14º piano del grattacielo, #incendio circoscritto a un solo appartamento: evacuato per precauzione l’intero edificio, due squadre di #vigilidelfuoco in azione dalle 12.20, operazioni di spegnimento in corso [#21ottobre 13:15] pic.twitter.com/ACP5HUKQOD — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 21, 2022

Ecco le immagini video dell’incendio condivise da Corriere Romagna dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco dove si vede l’incendio ormai domato nell’appartamento di Denis Dosio: