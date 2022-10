Boom WindTRE, offerta sensazionale: i clienti sono entusiasti

Un’offerta sensazionale è pronta a sconvolgere il mondo della telefonia mobile. Infatti in queste ore WindTre torna a gamba tesa sul mercato.

Dopo Iliad e Vodafone torna a battere un colpo anche WindTre. L’operatore arancione ha deciso di tornare sul mercato con una nuova clamorosa promozione. Tutti i dettagli sul piano tariffario più conveniente.

WindTre fa un piccolo ritorno al passato con due offerte arrivate adesso per accontentare tutti i clienti, visto che hanno prezzi molto diversi rispetto al solito. L’obiettivo è telefonare o contattare tramite SMS coloro che facevano parte di WindTRE e spingerli ad un rientro più conveniente. Un’operazione che come si può immaginare è fatta per rubare utenti alla concorrenza, la quale negli ultimi mesi era stata in grado di spingersi oltre con promozioni piene di giga a prezzi ben al di sotto dei 10 € mensili.

Come accaduto lo scorso anno, in questo periodo WindTre sta escogitando varie soluzioni per convincere i clienti a rientrare all’interno della compagnia. L’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero fornire loro delle offerte che non possano in qualche modo per mettere un rifiuto. Quindi adesso è spuntato un piano tariffario che appare più vantaggioso del solito. Con queste cifre si cerca di convincere al rientro.

WindTre, torna un’amata promozione: i dettagli

WindTre è quindi pronta a convincere al rientro tutti i clienti grazie ai contenuti presenti i all’interno della sua nuova offerta. L’operatore arancione ha quindi scelto di tornare sui propri passi per convincere a rientrare tutti coloro che hanno voluto cambiare gestore nell’ultimo anno. La nuovissima GO Unlimited Star+ permette a tutti di godere appieno della nuova esperienza proposta dal gestore, la quale è piena di qualsiasi contenuto.

Nel nuovo piano tariffario il cliente avrà a disposizione minuti senza limiti per le telefonate verso i clienti fissi e mobili di qualsiasi gestore, 200 SMS verso tutti ma soprattutto giga senza limiti per navigare sul web. L’offerta è proposta a tutti coloro che già hanno la rete fissa in casa di Wind Tre. Il prezzo mensile è di soli 7,99 € al mese e per sempre come promette il provider.