Bollette, addio per sempre! Il metodo per non pagare più l’elettricità

Arriva il consiglio incredibile per i consumatori italiani in vista del caro bollette: un metodo efficace ed economico per evitare spese folli

Una delle maggiori preoccupazioni in questo periodo per i cittadini italiani è sicuramente il caro bollette. Per colpa di inflazione e stop ai gasdotti russi, il nostro Paese è sotto la morsa di spese sempre più alte per l’energia.

Ad esempio, le bollette della luce sono aumentate di percentuali vertiginose. Una vera mazzata per tante famiglie ed imprese, costrette a pagare cifre mai viste prima per le utenze e per l’elettricità.

C’è però una soluzione per risparmiare ed evitare brutte sorprese nella buca delle lettere. Ovvero utilizzare strumenti convenienti e green che possono sia far bene all’ambiente, sia aiutare le vostre tasche a non disperdersi in costose bollette.

Generatori e pannelli solari green: ecco il metodo per non sprecare più corrente

Il metodo per evitare di pagare bollette dell’elettricità così alte, o addirittura evitarle del tutto, esiste. Si tratta solo di acquistare un generatore di ultima generazione, con prese USB e AC incorporate.

Tale generatore si chiama EB70, ed è frutto di tante tecnologie all’avanguardia e soprattutto delle ultime innovazioni riportate nel settore. E’ inoltre dotata di un trasformatore da ben 1000W e di una batteria LiFePo4 da ben 716Wh, sufficiente per alimentare tutti quei dispositivi più essenziali in viaggio o durante interruzioni di corrente.

Il generatore EB70 è utile per poter ricaricare e far funzionare moltissimi elettrodomestici. E’ facilmente utilizzabile all’interno di ogni appartamento e non sfrutta la corrente elettrica, dunque non va ad inficiare sulle bollette di luce e gas.

Ogni generatore di questo tipo è ricaricabile grazie ad uno strumento di energia rinnovabile: ovvero un pannello solare, anche di piccole dimensioni. In questo caso l’impatto sull’elettricità sarà pari a zero.

Queste sono le caratteristiche che Bluetti descrive sul suo sito ufficiale in merito alla Power Station EB70 da 1000W: