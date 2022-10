Amici, Alessandra Celentano prepara una dura sanzione: “Bisogna ascoltare”

La professoressa di Amici, Alessandra Celentano, non ha nascosto la sua ira per quanto è venuta a scoprire: ha quindi annunciato che emanerà una sanzione, ed a giudicare dai toni usati dovrebbe essere molto dura.

Continuano i problemi per Mattia Zenzola, ammesso ad Amici 22 dopo che il precedente anno un infortunio lo aveva costretto al ritiro dalla trasmissione. Lo stesso alunno, ad un certo punto, ha avuto un crollo psicologico, ed è scoppiato in lacrime. Ha spiegato che lo scorso anno per lui è stato molto difficile ed ora sente di essere sotto pressione.

A consolarlo nella casetta c’era Maddalena, con cui alla fine sembrerebbe essere sbocciato anche l’amore. I problemi per Mattia, però, non si sono limitati alla difficoltà di dare il meglio nelle esibizioni e nelle prove di danza durante la settimana. Il ballerino si è anche sentito attaccato da tutto il gruppo dei suoi compagni di avventura.

Amici, in arrivo la sanzione di Alessandra Celentano

Numerose volte Mattia è intervenuto per segnalare agli altri alunni della scuola di Amici come sarebbe stato meglio comportarsi per evitare sanzioni o richiami. Il suo atteggiamento premuroso è stato frainteso, e Zenzola si è trovato ad essere affrontato duramente al suo ritorno in casetta da alcuni dei suoi compagni d’avventura.

Nel corso della sesta puntata di Amici 22 sembrerebbe essere emerso un altro problema per il ballerino: lui che cercava di evitare agli altri alunni i problemi dovrà subire una sanzione. Ad avvertirlo è stata la professoressa Alessandra Celentano, che si è dimostrata risentita di quello che si è trovata a vedere nonostante le sue richieste.

Perchè arriva la “punizione” per il ballerino: cosa è successo

Durante la puntata di Amici trasmessa il 23 ottobre, Meghan si è esibita in un ballo latino-americano, così come richiestole dal compito assegnato da Alessandra Celentano. Il suo partner nel passo a due è stato Mattia Zenzola. Nonostante il ballerino sia piaciuto moltissimo a tutti, la professoressa di danza classica si è davvero arrabbiata.

La Celentano ha subito fatto sapere che ci sarebbe stata una sanzione per Mattia Zenzola. L’annuncio ha inizialmente confuso tutti, che non capivano bene cosa fosse successo. La professoressa non aveva apprezzato che il ballerino non avesse indossato i pantaloni di scena: arriverà dunque una punizione nonostante il consiglio sia arrivato da Todaro.

Ecco il riassunto della sesta puntata di Amici 22: