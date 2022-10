Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia tutto: “L’Italia mi stava un po’ stretta”

Isabella Ricci lascia l’Italia: l’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno dopo la recente visita dell’ex dama del Trono Over insieme a Fabio Mantovani negli studi di Uomini e Donne. Ecco le motivazioni che l’hanno spinta a questo gesto.

A ottobre 2021 Isabella Ricci e Fabio Mantovani si erano incontrati per la prima volta negli studi di Uomini e Donne. La dama romana era appena tornata in studio convinta dagli autori: aveva infatti espresso la volontà di andarsene dopo i ripetuti attacchi di Armando Incarnato, Gemma Galgani ed anche dell’opinionista Gianni Sperti.

Quando Isabella tornò negli studi di Uomini e Donne, trovò Fabio Mantovani ad attenderla. Fra loro c’è stato subito quello che entrambi hanno definito un “amore folle“. La Ricci aveva subito spiegato di voler trovare un uomo con cui trascorrere gli ultimi anni della sua vita un rapporto maturo fatto di viaggi e di tanta serenità.

Uomini e Donne, perchè Isabella Ricci lascia l’Italia

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno sorpreso tutti con la loro volontà di convolare subito a nozze il 28 maggio 2022. Recentemente, la coppia ha trascorso alcuni momenti difficili a causa dell’operazione chirurgica e della successiva fisioterapia dell’ex pilota di aerei. Questo ha cambiato le regole della loro felice convivenza fra Pescantina e Ravenna.

L’ex dama di Uomini e Donne, in occasione dell’anniversario del primo incontro con Fabio Mantovani, ha rivelato al settimanale Mio la volontà di trasferirsi. Dopo aver verificato la qualità della vita negli Emirati Arabi Uniti, Isabella Ricci lascia quindi l’Italia per andare a vivere a Dubai. Ha spiegato che molte cose nel Belpaese le andavano ormai strette.

“Non mi interessa la sua opinione su di me”: la dama contro Sperti

Isabella Ricci non ha risparmiato commenti riguardo gli ultimi sviluppi a Uomini e Donne, dimostrando di continuare a seguire con interesse la trasmissione. Per Gianni Sperti sembrerebbe esserci solo indifferenza. L’opinionista l’aveva etichettata come opportunista e alla ricerca di visibilità: la dama è convinta che la sua storia personale lo smentisca.

La Ricci non è dunque interessata a conoscere cosa pensi oggi di lei Gianni Sperti. Sente che Ida Platano in questo momento non sia alla ricerca dell’amore, e che stia bene anche da sola. Per questo motivo, pensa che non avrebbe problemi a lasciare il centro dello studio a Roberta Di Padua, che invece le è sembrata non aver alcun obiettivo sentimentale.

Ecco alcune immagini del matrimonio da favola fra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che l’ex dama di Uomini e Donne ama condividere saltuariamente con il suo pubblico su Instagram: