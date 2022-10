Truffa Facebook, fate attenzione: così rischiate di perdere tutte le pagine. Con dei semplici passaggi si può compromettere davvero tutto

Sono finiti in questa trappola diversi gestori di pagine e aziende importanti. Il nodo del contendere è il Facebook Business Manager, uno strumento che ogni singolo utente può utilizzare.

Le truffe informatiche sono ormai all’ordine del giorno. I criminali prendono di mira tutti gli utenti sfruttando dei marchi importanti, cercando così di abbassare le difese dei malcapitati. Attraverso mail e SMS presentano dei link attraverso i quali carpire i dati sensibili dei vari account. Purtroppo basta davvero poco per vedersi svuotare il conto corrente o perdere il controllo dei propri social e della propria SIM card. Proprio Facebook è l’ultimo oggetto del contendere in tema di truffa. Stiamo parlando nello specifico di Business Manager, che è uno strumento che qualsiasi utente di Facebook può utilizzare.

Il suo ruolo è quello di consentire ai profili di condividere e controllare l’accesso ad account pubblicitari, fanpage e molte altre risorse che appartengono alla galassia di Facebook. Normalmente i proprietari di aziende e manager possono tenere sotto controllo gli account pubblicitari su cui lavorano e le pagine di visibilità, tutte in un unico posto, senza condividere le informazioni di accesso.

Truffa Facebook, fate attenzione: gli hacker puntano ad impadronirsi delle vostre pagine

Su Business Manager si può cambiare la proprietà di ogni pagina attraverso richiesta. Se quest’ultima viene accettata, il nuovo manager prevale sui diritti di qualsiasi amministratore precedente e la mossa è irrevocabile. Ciò significa per gli hacker che ci si può impadronire senza troppa difficoltà di pagine anche molto importanti, tagliando fuori i legittimi proprietari.

In questi casi occorre utilizzare delle contromisure per evitare di cadere nella trappola. Ogni click anche su Facebook può essere pericolosissimo, così come nelle mail. Massima attenzione ad ogni tipo di messaggio che ci viene inoltrato e ad ogni tipo di richiesta che finisce nella nostra posta. In questi casi bisogna sottolineare come prevenire è sicuramente meglio che curare. Difatti una volta che gli hacker si sono impossessati delle nostre pagine diventa davvero difficile poter tornare indietro, anche con la collaborazione di Facebook o della polizia postale. Occhi aperti quindi.