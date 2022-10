Tale e Quale Show, la dedica commovente: “Mi ha seguito dall’ospedale”

Durante la puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show un concorrente ha fatto una dedica che ha commosso il pubblico. Ecco di cosa si tratta e perchè c’è stato questo momento completamente inaspettato nel programma di Carlo Conti.

Nella giornata scandita da continue notizie riguardanti la formazione del governo Meloni, Tale e Quale Show ha registrato un nuovo record di ascolti, arrivando nelle case di oltre 4 milioni di persone, ovvero il 24,3% di share televisivo. Il terzo appuntamento del programma di Carlo Conti ha regalato molte sorprese, fra cui addirittura tre vincitori.

Sono infatti arrivati sul podio di Tale e Quale Show Valentina Persia e la sua interpretazione di Clementino e Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni di Stanlio e Ollio. C’è stato anche un momento di pura commozione quando un concorrente ha voluto fare una dedica della sua esibizione al padre, che aveva subito un’operazione.

Tale e Quale Show, la dedica speciale dopo l’esibizione

Gilles Rocca, anche se è diventato famoso grazie alla sua presenza sul palco nel momento in cui Bugo lasciava solo sul palco Morgan a Sanremo, bazzica in televisione da tanti anni. Ha partecipato a diversi reality, come Campioni, il sogno, L’Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle. Gestisce insieme alla famiglia un’azienda di strumenti musicali.

La prima esibizione di Gilles Rocca nella diretta del 21 ottobre di Tale e Quale Show è stata dedicata a Dargen D’Amico ed al suo successo Dove si balla. Il protagonista ha subito esordito dicendo che questa settimana si sarebbe voluto divertire, ed in effetti la sua prima esibizione del programma ha scaldato lo studio Rai.

Cosa è successo al padre Adelio, il tenero gesto d’amore

Gilles Rocca si è mostrato mentre provava a cantare con il particolare accento a metà fra il milanese ed il romano insieme ai suoi gatti Zampa e Tyson, spiegando che sono i suoi compagni preferiti per le prove. Anche i giudici sono stati davvero entusiasti dell’esibizione, ed il concorrente di Tale e Quale ha voluto cogliere l’occasione per una dedica speciale.

Gilles Rocca ha spiegato che durante la diretta di venerdì 14 suo padre Adelio era in ospedale per un’operazione. Nonostante tutto, è comunque rimasto sveglio fino all’una di notte per potergli scrivere che era stato bravo a Tale e Quale Show: per questo motivo, Gilles ha voluto ringraziarlo facendogli una speciale dedica e ringraziamento.

Ecco la presentazione dell’esibizione di Gilles Rocca nei panni di Dargen D’amico: