Stefano De Martino, la notizia tanto attesa è arrivata: annuncio in diretta TV!

Finalmente tutti i fan di Stefano De Martino hanno potuto ascoltare la grande notizia. Il presentatore l’ha annunciato in diretta tv.

Negli ultimi anni Stefano De Martino è diventato letteralmente uno dei volti di punta delle reti Rai. Inoltre sembra proprio che l’ex ballerino accompagnerà a lungo i telespettatori del servizio pubblico: arriva l’atteso annuncio.

Torna in grande stile Stefano De Martino, che sarà protagonista anche della nuova stagione televisiva di Rai 2. In queste settimane lo showman napoletano è stato al timone di un grande successo come Stasera tutto è possibile. Quello che in pochi sanno però tra non molto toccherà alla nuova stagione di Bar Stella. Il programma lo scorso anno ha convinto il pubblico, nonostante andasse in onda in seconda serata.

Ad annunciare il ritorno del programma ci ha pensato lo stesso De Martino durante un’intervista a La Nazione. Infatti il presentatore ha affermato: “Quest’anno mi darà la possibilità di sperimentarmi tre volte a settimana per un totale di diciotto puntate” – ha poi continuato – “E’ quasi un live show e spero mi suggerisca la strada giusta da percorrere anche in futuro“.

Stefano De Martino torna con Bar Stella: “Tre appuntamenti a settimana”

Negli ultimi anni il profilo di Stefano De Martino da conduttore è cresciuto tantissimo. Infatti sembra passata una vita da quando da ballerino si destreggiava tra i corridoi di Amici, prima come allievo e poi come professionista del corpo di ballo. Adesso però sembra aver trovato la sua giusta dimensione da conduttore. Proprio parlando della sua nuova vita professionale ha affermato: “Desidererei creare un mio modo di fare il mestiere. Una cifra stilistica che mi identifichi con un programma in grado di lasciare una traccia nella storia della tv“.

Ad oggi Stefano con i suoi programmi è sempre riuscito a lasciare qualcosa sia a livello professionale che a livello umano. Tuttavia, com’è giusto che sia, Stefano ne ha uno al quale è particolarmente legato. Stiamo quindi parlando proprio di Bar Stella, che dopo l’esperimento dello scorso anno farà il suo ritorno nel palinsesto televisivo di Rai 2. Parlando quindi del suo programma De Martino ha concluso affermando: “nasce da una mia idea, è stata scritta da zero, è volubile come il tempo che viviamo“. Un momento magico per il conduttore che ha ricostruito anche la sua storia d’amore con Belen Rodriguez.