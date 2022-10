Questa moneta da 2 euro è davvero preziosa: vale quasi 3 mila euro. Controllate attentamente perché potreste averla per sbaglio con voi

Alcune caratteristiche uniche delle monete le rendono dei tesori inestimabili. Piccoli errori nella coniatura o ricorrenze particolari hanno il potere di trasformare dei comuni pezzi di ferro in piccoli diamanti.

Nel corso del tempo sono aumentati per numero e diffusione gli appassionati di Numismatica. La scienza che si occupa delle monete è una vera e propria religione per molti collezionisti e specializzati del settore. I vari coni possono assumere un valore speciale in base ad alcuni particolari, che variano da semplici errori di realizzazione, fino a date e ricorrenze uniche. Tutto ciò che rende distinguibile una moneta delle altre non fa che accrescere a dismisura il suo valore. Piccoli tagli possono arrivare a valere anche parecchie migliaia di euro.

Ovviamente non sempre il valore nominale corrisponde a quello effettivo sul mercato. Attraverso aste online alcuni pezzi sono paragonabili davvero a pietre preziose. Nella fattispecie oggi parliamo di un conio da 2 euro, molto molto ricercato.

L’euro che circola nel Vecchio Continente è diffuso in 184 varianti, in base alle zone geografiche e al periodo. In più vanno aggiunte anche le edizioni commemorative, create per date particolari di alcuni Paesi.

Moneta da 2 euro preziosissima, c’è la raffigurazione della principessa Grace Kelly: vale fino a 2.500 euro

Proprio nel caso dei 2 euro, ad esempio, lo Stato di Malta ha preparato nel 2011 una variante per festeggiare le elezioni. Il valore si aggira tra i 15 e i 25 euro, una cifra non esorbitante ma superiore a quella nominale di molto.

Per quanto riguarda gli errori, invece, possiamo citare la Spagna, che nel 2009 ha creato 100mila monete con un errore nel disegno delle stelle europee. In questo caso i collezionisti le attribuiscono un valore di circa 20 euro.

Quella che invece può essere considerata un piccola tesoro è la moneta da 2 euro coniata nel Principato di Monaco nel 2007, in onore della principessa Grace Kelly. In questo caso servono almeno 2000-2500 euro per accaparrarsene una. Il numero limitato di tirature e il forte valore evocativo della moglie del principe Ranieri, rendono questo conio un pezzo unico. Se trovate il volto dell’ex attrice americana fate attenzione, potreste avere un bottino niente male.