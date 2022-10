Pechino Express 2023, ufficiali le coppie partecipanti: presente anche la campionessa olimpica

Ufficializzati i partecipanti a Pechino Express, la prossima edizione del seguitissimo reality show itinerante e di coppia

Nel 2023 tornerà uno dei reality show più apprezzati dagli spettatori italiani. Pechino Express è pronto ad appassionare tutti con nuove avventure divertenti ed emozionanti, sempre trasmesse da Sky TV.

Un reality molto diverso dagli altri, soprattutto perché si tratta di una vera e propria gara a coppie, con traguardo finale. Ma anche per l’interesse a livello geografico e culturale, visto che i partecipanti vengono chiamati a realizzare veri e propri tour.

Intanto quest’oggi Sky ha svelato le coppie concorrenti della prossima edizione di Pechino Express. Novità e sorprese importanti nel cast, dove però mancano elementi come Alex Belli e Delia Duran, che secondo alcune indiscrezioni potevano far parte del programma ma sarebbero stati scartati in extremis.

Tutti i partecipanti a Pechino Express 2023: tanti volti noti ed una campionessa assoluta

Come al solito saranno nove le coppie che partiranno il prossimo anno per l’Asia. L’edizione 2023 di Pechino Express si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia.

Spicca su tutti la presenza della campionessa olimpica Federica Pellegrini. La straordinaria nuotatrice, che da poco ha dato l’addio ufficiale alle gare, sarà in coppia col suo novello sposo Matteo Giunta, anche suo ultimo allenatore.

Presenti nel cast anche un altro ex campione sportivo, il calciatore Totò Schillaci, l’eroe delle ‘notti magiche’ di Italia 90. Ma anche Joe Bastianich, il comico Dario Vergassola e Martina Colombari. Ecco la lista delle coppie partecipanti:

Giorgia Soleri e Federippi

Alessandra Demichelis e Lara Picardi

Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Dario e Caterina Vergassola

Martina Colombari e Achille Costacurta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Carolina Stramare e Barbara Prezja

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

LA FOTO DI CLASSE CHE STAVAMO ASPETTANDO ❤️❤️❤️

I nostri nuovi viaggiatori sono pronti all’imbarco: la nuova avventura di @PechinoExpress si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia. Prossimamente, su Sky#PechinoExpress pic.twitter.com/LtWBiFo1sg — Sky (@SkyItalia) October 22, 2022

Ancora non c’è una data precisa della messa in onda di Pechino Express 2023, ma potrebbe essere trasmesso da Sky in primavera, subito dopo la fine di Masterchef. Una cosa è certa: Costantino Della Gherardesca resterà al timone del reality, da padrone di casa ormai consolidato e sempre apprezzatissimo.