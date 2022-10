Nasce il governo Meloni: il giuramento al Quirinale

Quando Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale per prestare giuramento di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tutti i suoi ministri erano lì ad aspettarla, nel Salone delle Feste.

La cerimonia è cominciata alle 10.15 circa di oggi, sabato 22 ottobre. Ieri la leader di Fratelli di Italia ha accettato senza riserve l’incarico dal Capo dello Stato, dopo due giorni di consultazioni. In seguito alla lettura della formula di rito si è compiuto l’atto formale con il quale è diventata ufficialmente la prima donna presidente della storia della Repubblica italiana.

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. La premier, visibilmente emozionata, ha giurato senza leggere la forma e dopo le firme e la stretta di mano con il Capo dello Stato, hanno giurato i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Dopodiché, uno per volta, hanno giurato tutti i ministri. È ufficialmente nato il primo governo guidato da una donna. Dall’estero sono tanti gli auguri che capi di Stato e di governo hanno fatto a Giorgia Meloni.

“Congratulazioni a Giorgia Meloni che ha assunto il ruolo di prima premier donna in Italia. Lavoriamo insieme per il bene dell’Italia e dell’Europa. La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea”. Così, su Twitter, Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.

“Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina come prima ministra, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e lieta di lavorare insieme con il nuovo governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”, Così, su Twitter, la presidente del Consiglio Ue Ursula von der Leyen.

Congratulations to @GiorgiaMeloni on her appointment as Italian Prime Minister, the first woman to hold the post.

I count on and look forward to constructive cooperation with the new government on the challenges we face together.

