GF Vip 7, adesso sono tre i vipponi che vogliono abbandonare: il crollo emotivo

Il GF Vip 7 continua ad essere molto tormentato ed adesso sono addirittura tre i vipponi che minacciano di voler abbandonare la casa del reality show di Mediaset. Ecco chi sono e le loro motivazioni, molto differenti fra loro.

Alfonso Signorini aveva presentato quest’edizione del GF Vip 7 sottolineando che i concorrenti erano stati scelti in base alla loro storia ed ai contenuti che potevano proporre. Per questo motivo, alcuni vipponi non erano molto conosciuti fra il pubblico. In effetti, quest’anno le dinamiche e gli avvenimenti sono davvero diversi dalle altre edizioni.

Forse Signorini si aspettava di vedere una maggiore sensibilità rispetto a temi importanti e profondi, dopo aver dichiarato di aver visto nel GF Vip 6 tante cose che non gli piacevano. Quello a cui stanno assistendo gli spettatori, in realtà, sembrerebbe essere la manifestazione di tanti problemi interiori spesso non risolti da parte degli inquilini.

GF Vip 7, dopo la diretta vuole abbandonare: chi è

Nel corso della diretta del 20 ottobre Alfonso Signorini ha cercato di spronare Daniele Dal Moro. L’ex tronista ha già fatto televisione, e quindi il conduttore gli ha chiesto di aprirsi di più ed essere meno silenzioso. Mentre il vippone manifestava difficoltà, Sonia Bruganelli lo ha anche invitato a lasciare la casa se sentiva di non aver nulla di interessante da dire.

Ciò che è emerso dopo la diretta, nel corso di uno sfogo con Elenoire Ferruzzi, è che Daniele Dal Moro ha combattuto con diverse dipendenze nel corso degli ultimi otto anni. Ha smesso di bere e drogarsi e cerca di avere una vita più sana evitando anche le discoteche. Anche per questo motivo è diventato molto chiuso nel corso degli anni.

La “linea rossa” di Giaele De Donà: cosa non vuole fare

Daniele Dal Moro sembrerebbe dunque aver preso molto male le parole di Sonia Bruganelli ed Alfonso Signorini, che sicuramente non volevano ridurlo in lacrime. L’ex tronista non è il solo a minacciare seriamente di lasciare la casa del GF Vip 7: anche Giaele De Donà è molto attenta a non superare la sua “linea rossa“.

La modella ha infatti spiegato a Charlie Gnocchi che il suo matrimonio ha regole ben precise. È consentito l’amore libero, ma senza nessun coinvolgimento sentimentale. Potrebbe affezionarsi ad Antonino Spinalbese, e quindi valuterebbe di lasciare per non perdere il marito. Amaurys, dopo una brutta litigata con Charlie potrebbe essere espulso.

Ecco qui sotto un post molto particolare di Daniele Dal Moro su Instagram: “Tutti hanno sofferto. Chi ne fa argomento per vantarsi, chi per avanzare pretese, chi per giustificarsi, e chi non ne parla mai. Perché ha sofferto davvero“.