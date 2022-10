GF Vip 7, torna nella casa uno dei concorrenti più discussi di sempre: incredibile

Uno dei concorrenti più discussi della storia del reality show è pronto a tornare. Cambia tutto nella casa del GF Vip 7: cosa succederà a breve.

Alfonso Signorini è pronto a stravolgere nuovamente le sorti del Grande Fratello Vip 7. Infatti il presentatore è pronto a riaccogliere nella casa del reality show uno dei concorrenti più discussi di sempre: di chi si tratta.

Un colpo di scena è pronto a colpire il GF Vip 7. Infatti Alfonso Signorini dopo il caso Marco Bellavia è pronto a tutto pur di voltare pagina. Il reality show è pronto a voltare pagina ricercando nuovi concorrenti. I produttori così avrebbero scelto di puntare sull’usato sicuro. Stando a quanto trapelato nell’ultima puntata di Casa Pipol, su Instagram, Dayane Mello è in piena trattativa con Mediaset per tornare nella Casa di Cinecittà.

La modella brasiliana è stata discussa protagonista del Grande Fratello Vip nella quinta edizione, quella vinta da Tommaso Zorzi. Infatti dopo un bel percorso, senza non poche controversie, la brasiliana era arrivata in finale ottenendo il quarto posto. Dayane è quindi rimasta in gioco per ben sei mesi, non lasciando il bunker di Cinecittà nemmeno quando morì il fratello a causa di un incidente in auto. A quanto pare nei giorni scorsi ci sarebbe stata una telefonata tra Dayane Mello e Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore ha quindi voluto a tutti i costi la modella all’interno della casa.

GF Vip 7, torna Dayane Mello: colpo di scena

Al GF Vip quindi sarebbero diversi i concorrenti pronti ad entrare. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero varcare la Porta Rossa: l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, la modella Helena Prestes (ex flirt di Antonino Spinalbese), l’ex fidanzato di Pamela Prati Max Bertolani, Patrizia De Blanck e Umberto Smaila. Mentre invece a lasciare la Casa di Cinecittà di recente sono stati Giovanni Ciacci e Gegia (eliminati), Ginevra Lamborgini (squalificata) e Marco Bellavia e Sara Manfuso (ritirati).

Nonostante sia giunto alla settima edizione, il Grande Fratello Vip si sta rivelando un vero e proprio successo. Infatti ogni puntata è seguita da oltre due milioni di telespettatori. Ogni lunedì riesce addirittura a battere il re delle fiction Rai Lino Guanciale, che con il suo Sopravvissuti non sta riuscendo a tenere la sfida di share.l reality show dovrebbe andare in onda fino a marzo, quando poi lascerà il testimone all’Isola dei famosi.