Antonella Fiordelisi, il segreto che nessuna conosceva: “Non ci vediamo da anni”. La modella e influencer confessa il suo dolore

Più passano i giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 e più i protagonisti del reality tirano fiori i loro sentimenti veri, confessando anche i loro segreti. Come Antonella Fiordelisi che vive da tempo una situazione familiare non semplice anche se cerca di mostrarsi sempre felice e disinvolta.

Molti pensano che sia figlia unica, perché quando parla della famiglia cita sempre e solo i due genitori. In realtà però l’influencer campana ha anche una sorella con la quale condivide la stessa madre che dopo il divorzio dal primo marito (da cui era nata una figlia) ha costruito una nuova famiglia partorendo lei.

Un segreto che gli altri concorrenti non conoscevano e oggi, parlando con Alberto De Pisis, la Fiordelisi ha confessato quanto questa situazione la faccia stare male. Perché da anni in effetti le due sorelle non si vedono e nemmeno di parlano nonostante lei abbia cercato più volte di contattarla anche solo per un chiarimento.

Antonella Fiordelisi, il segreto che nessuna conosceva: “Lei è freddissima”

Tutto è nato da una domanda, perché la Vippona si è chiesta se sua sorella la stia guardando ora che ha cominciato questa nuova esperienza televisiva e ne ha parlato con Albertoi. Ovviamente lui ha cercato di capire quali fossero i loro rapporti che praticamente stanno a zero.

“In effetti non è che mi detesta, però non ci vediamo da anni. Mia mamma cerca sempre di chiamarla, ma lei è freddissima. Non ha mai superato proprio questa separazione che c’è stata”. Fisicamente si somigliano molto, ma hanno un carattere decisamente diverso: tanto è esuberante ed espansiva lei, quanto è timida la sorella.

Fino a quando lei era piccola si vedevano ogni fine settimana, ma crescendo ognuna ha fatto la sua vita e fatalmente si sono allontanate. Le piacerebbe che facesse una sorpresa, chiedendole di vederla al GF Vip ma sarà molto difficile che succeda. Per ora stanno così e solo il, tempo dirà se potranno riallacciare un rapporto.