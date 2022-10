Un incidente ha coinvolto un treno merci e un’autocisterna. Lo scontro ha provocato uno spaventoso incendio. È accaduto in Messico, nella zona centrale del Paese, ad Aguascalientes. Gli abitanti delle case vicine sono stati evacuati. Molti sono stati portati in ospedale a seguito delle intossicazioni subite dopo lo scoppio dell’incendio. Ancora da chiarire del tutto le cause, forse uno scontro tra i due mezzi. I video che girano su internet mostrano come la zona sia stata completamente avvolta da fiamme nere e dal fuoco.

Per fortuna non si sono registrate vittime. A comunicarlo è il sindaco di Aguascalientes, Leonardo Montañez. È probabile che l’autocisterna si sia scontrata col treno che in quel momento stava sopraggiungendo. Un’altra versione, ripresa dall’agenzia Reuters, narra che l’incendio si è sviluppato dopo che l’autocisterna è andata a sbattere contro un cavalcavia che si trova nei pressi della ferrovia. L’autista del mezzo, ad ogni modo, è stato arrestato.