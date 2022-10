Scontro infuocato al GF Vip 7, il concorrente contro Signorini: “Mi sono rotto, me ne vado!”

Altra bufera in vista nel GF Vip 7, per lo scontro a distanza tra uno dei concorrenti ed il conduttore Alfonso Signorini, preso di mira

Non smette di far discutere neanche un momento il GF Vip 7. Un’edizione a dir poco scoppiettante e burrascosa, fin dai primi vagiti della settima edizione del reality show targato Mediaset.

L’ultimo caos è stato scatenato nella puntata di ieri sera, la diretta live su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini. Proprio il conduttore del GF Vip 7 è stato protagonista di uno scontro infuocato con uno dei vipponi presenti nella Casa.

Stavolta a far discutere è stato l’atteggiamento di Daniele Dal Moro, in realtà uno dei concorrenti del GF Vip 7 finora meno discutibili. Proprio il suo atteggiamento cauto e mai sopra le righe è stato preso di mira da Signorini e dall’opinionista Sonia Bruganelli, che lo hanno etichettato come moderato e mai interessante.

Dal Moro si scaglia contro Alfonso Signorini: l’influencer minaccia di abbandonare la Casa

In confessionale Signorini ha dunque puntato il dito contro Daniele Dal Moro, il quale non l’ha presa bene. Non è contento di essere accusato solo per non aver scatenato dinamiche squallide o inutili polemiche nel GF Vip.

La reazione dell’influencer è stata furente. Così ha replicato alle accuse di Signorini e della Bruganelli: “Ho capito le parole che mi hai detto e ci sarebbe un discorso molto lungo da fare, ma in questo momento non mi va di esprimerlo. Magari seguirò il consiglio di Sonia e esco. Mi ha detto ‘vattene’ io dico grazie ed esco tranquillamente”.

Becero di un conduttore che si è visto sputtanare il programma, è andato sulla difensiva e si è aggrappato al sentito dire: sempre triste, ma sei privilegiato, che ti lamenti.

Daniele, darling, fiera di te che hai avuto i controcazzi di parlare#GFvip #danieledalmoro #donnalisi pic.twitter.com/9VmNT6Qf2q — Cali (@Cali_Gr) October 20, 2022

Dal Moro ha insistito, zittendo Signorini così: “Non prescindo dai miei valori per nessuna ragione al mondo. Il fatto che mi venga detto che non mi espongo non penso che sia una cosa corretta. A livello personale ho detto cose mai dette, se creare dinamiche significa far star male Elenoire, dare un limone a Nikita o litigare con persone che hanno trentacinque anni più di me, io questo non lo faccio. Te lo dico col cuore”.

Dopo, ai suoi coinquilini del GF Vip 7, ha confessato: “Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio, non sono un pagliaccio. Siccome non ho voglia di fare queste dinamiche qua, mi sono rotto il c…. Io di cose in questo mese ne ho dette tante ma non le fanno mai vedere perché fanno vedere solo le cagate”.