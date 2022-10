PayPal in soccorso degli italiani: è guerra al Bollo Auto

Grazie al sistema di pagamento on-line PayPal gli italiani potranno affrontare la spesa in condizioni decisamente più consone e accettabili

Tra le tassazioni obbligatorie che opprimono da sempre gli italiani spicca certamente il Bollo Auto. Ovvero l’adempimento che tutti gli automobilisti sono costretti ad esaudire una volta l’anno per la propria vettura.

Si tratta di una tassa da inviare direttamente all’ACI, emolumento annuale che non risparmia quasi nessuno. Solo chi ha disabilità dichiarate, come previsto dalla legge 104, p chi è in possesso di veicoli considerati ‘storici’ merita l’esenzione dal Bollo Auto.

Gli altri cittadini sono costretti dunque a pagare l’alta tassazione una volta l’anno, certamente non un piacere visto quanti costi comporta mantenere una vettura funzionante al giorno d’oggi. Ma c’è un sistema di pagamento on-line che viene incontro agli utenti: stiamo parlando di PayPal.

Grazie a PayPal si può rateizzare il pagamento dell’odiato Bollo Auto: ecco come

PayPal, per i pochi che non lo conoscessero ancora, è un sistema informatico che permette di creare un account, con tanto di carta virtuale, per mettere in atto pagamenti, acquisti e tanti tipi di operazioni finanziarie sul web e non solo.

In pratica viene usato per non far girare i dati dei propri conti correnti o delle carte di credito su internet, soprattutto quando si fanno acquisti sui siti specializzati per il commercio on-line. L’ultima trovata di PayPal è quella di agevolare gli utenti anche sui pagamenti obbligatori.

Infatti i clienti PayPal avranno un’agevolazione sul Bollo Auto. Tale tassa dal 2020 è estinguibile tramite il sistema PagoPa, collegato agli internet banking o per l’appunto anche ai conti PayPal. Con quest’ultima opzione si potrà attivare il pagamento rateizzato del bollo tanto odiato.

Per farlo basta in primis attivare un account PayPal, seguendo le modalità standard sul sito dell’azienda elettronica. Poi, sul sito dell’ACI, scegliere di pagare il Bollo Auto proprio tramite questa applicazione. In questo caso si aprirà l’opzione di estinzione del bollo in tre rate.

La prima rata viene riscossa immediatamente, mentre le altre due nei due mesi successivi, con addebito automatico dalla carta o dal conto corrente bancario associato. L’opzione “Paga in 3 rate” di PayPal è disponibile solo per importi che oscillano tra i 30 euro e i 2.000 euro, inoltre è disponibile solo per persone fisiche e non per aziende o compagnie.