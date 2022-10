Manuel Bortuzzo, parla la sua ex: perchè il nuotatore sarebbe single

La ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio, spiegando che il nuotatore in questo momento sarebbe single. Ecco cosa sarebbe successo a metà ottobre.

La relazione fra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri è subito finita sotto i riflettori. Non appena l’ex concorrente del GF Vip 6 ha pubblicato una foto in cui si baciava con la TikToker, la coppia è finita subito sotto la lente di ingrandimento, nonostante abbiano centellinato le foto ed i messaggi condivisi sui propri profili social.

Quello che è subito emerso è che Manuel ed Angelica si conoscevano da anni. Lei conservava una foto di tre anni prima in cui il nuotatore era andato a mangiare nel ristorante in cui faceva la cameriera. I legami si sarebbero stretti dopo la fine del GF Vip 6 e la relazione con Lulù Selassiè grazie ad una conoscenza in comune.

Manuel Bortuzzo, le rivelazioni dell’ex fidanzata

Le voci di una loro crisi avevano subito iniziato a farsi largo. L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva pubblicato una foto in cui si vedeva Manuel con alcuni amici ed una ragazza. Inizialmente si sospettava che, in assenza di Angelica, lui ci stesse provando. Successivamente, si sarebbe scoperto che anche la ragazza faceva parte della compagnia.

Gli indizi riguardo una crisi fra Manuel Bortuzzo ed Angelica Benevieri nel frattempo avevano cominciato a moltiplicarsi, tanto che sul profilo di lei di TikTok numerosi utenti le chiedevano conferma riguardo la fine della relazione con l’ex gieffino. Poco dopo, erano anche sparite le uniche foto di coppia sul profilo di Instagram di lei.

Perchè adesso Manuel Boruzzo sarebbe single: la confessione

Anche su TikTok, Angelica Benevieri aveva pubblicato dei video che lasciavano intendere il peggio. In particolare, a metà ottobre aveva messo questa didascalia ad un post: “Stavi giocando a perdermi, alla fine hai vinto”. Lei alla fine ha ceduto alle pressioni dei fan ed ha raccontato in una live su TikTok cosa stava succedendo con Manuel Bortuzzo.

Nel rispondere alle domande dei suoi fan, Angelica Benevieri si è trovata a spiegare che ormai è diventata l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Non è chiaro esattamente da quando, ma ha voluto ribadire che è stata lei a voler mettere fine alla breve relazione. La motivazione sembrerebbe essere che l’avrebbe “lasciato andare” perchè la trascurava.

Angelica Benevieri ha anche voluto ribadire di non aver mai sfruttato il nuotatore per avere maggiore visibilità.