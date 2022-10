“Non ti avvicinare falso di me**a”, lite furiosa al GF Vip nella notte: vengono quasi alle mani!

Una furiosa lite ha sconvolto la casa del GF Vip nella notte. I due litiganti vengono quasi alle mani e la regia censura: cos’è successo.

Il Grande Fratello Vip continua a regalare dei veri e propri colpi di scena. Infatti nella notte una furiosa lite ha sconvolto tutti, con i due quasi alle mani. La regia del reality show decide di oscurare il tutto: cos’è successo.

Una furiosa lite ha sconvolto la serata all’interno del GF Vip 7. Infatti due concorrenti sono quasi venuti alle mani, costringendo la regia ad oscurare il tutto. Nonostante la censura visiva, i telespettatori hanno però potuto sentire tutta la litigata tra i due interessati. Tutto ciò è avvenuto intorno alle 3, quando mentre venivano inquadrati in giardino Carolina, Luca e Antonino che parlavano, si sente in sottofondo qualcuno nella casa urlare a squarciagola.

I tre presenti in giardino si accorgono subito che si tratta di Amaurys, che inizia ad insultare qualcuno pesantemente ed a ripetizione. Dopo pochi secondo si capisce che si tratta di Charlie Gnocchi con il cubano che gli ha urlato: “La devi smettere di fare il tuttologo di sta minc**a. Parli di ca**ate. Falso di me**a. Non ti avvicinare. Ti mando tre volte affan***o. Mi sono rotto il ca**o di te“. Uno sfogo inaspettato che ha lasciato sorpresi tutti, compreso la regia.

GF Vip 7, lite furiosa nella notte tra Charlie e Amaurys: volano insulti

Nonostante il duro sfogo di Amaurys, Charly ha cercato in tutti modi il confronto, senza riuscire a trovarlo. In pratica da quello che si è capito, il cubano stava parlando con altri di Marco Bellavia ed è arrivato Gnocchi a dire di non parlarne e lì si è scatenata la lite. Un confronto furioso che ha convinto la regia ad oscurare diverse telecamere per non offrire il tutto in pasto al pubblico.

Alberto ha poi detto al giocatore una verità assoluta. Infatti riassumendo il concorrente ha affermato: “L’atteggiamento di Charlie al 99,9% è sempre provocatorio, la reazione potrebbe risultare eccessiva. Cerca di non passare dalla parte del torto“. Nonostante si sia calmato tutto in pochi secondi, la regia ha deciso di non inquadrare quanto successo. Fortunatamente per i telespettatori, però, l’audio è rimasto attivo ed hanno potuto sentire tutto.