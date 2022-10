GF Vip, ex concorrente bannato da TikTok: il motivo è pazzesco

L’ex concorrente del GF Vip sarebbe stato segnalato per abusi su minore: per questo motivo gli avrebbero chiuso l’account social. Ecco la reazione immediata del gieffino che ha subito mostrato i video per cui sarebbe stato segnalato.

Durante il suo percorso al GF Vip si era distinto per la sua nobiltà d’animo. Come Antonella Fiordelisi, nonostante tutti gli inquilini del reality show si erano accaniti contro una concorrente, lui non le aveva fatto mancare il suo affetto. Anche per questo motivo, avevano insinuato che fra loro ci fosse dell’amore, nonostante la differenza di età.

Antonino Medugno, che era arrivato al GF Vip 6 soprattutto grazie ai suoi tre milioni di follower su TikTok, era stata la rivelazione della scorsa stagione. Il suo rapporto con Nathalie Caldonazzo, nonostante la differenza d’età, aveva sorpreso il pubblico. Lui stesso ha dichiarato che l’esperienza del reality show lo aveva stravolto.

GF Vip, perchè la gravissima accusa di abusi su minore

Antonino Medugno aveva anche dimostrato più volte di essere molto attaccato alla sua famiglia. Ad un certo punto, aveva mostrato la voglia di uscire dal GF Vip 6, perchè sentiva che la sua famiglia aveva bisogno di lui. Aveva dimostrato di essere una persona molto profonda nonostante su Instagram si presenti come “tutt’apparenza“.

Proprio il rapporto dell’ex gieffino con la sua famiglia sarebbe finito nel mirino di TikTok. Il 21 ottobre Antonino Medugno ha spiegato inizialmente con un breve messaggio che il suo profilo era stato bloccato. Ha anche condiviso le motivazioni che ha addotto la piattaforma: avrebbe violato più volte le regole della piattaforma di soli video.

La difesa dell’ex gieffino che ha pubblicato subito i video “incriminati”

Antonino Medugno ha subito fatto trapelare la sua disperazione per quello che era successo, chiedendo anche se qualcuno fra i suoi ammiratori era in grado di aiutarlo per cercare di recuperare l’account. Come ha spiegato in un secondo momento, lavora da anni sulla piattaforma e non vorrebbe perdere i suoi 3,4 milioni di follower.

In un successivo video, l’ex concorrente del GF Vip 6 ha spiegato che sarebbe stato segnalato da diverse decine di utenti per abusi su minore. Questa accusa avrebbe particolarmente ferito Antonino, perchè evidentemente è stato frainteso il rapporto con sua sorella. Per dimostrare la sua innocenza, ha condiviso i video per cui è stato segnalato.

Ecco la spiegazione di Medugno riguardo le accuse di abusi su minore che avrebbe ricevuto da molti utenti stranieri su TikTok, portando così al blocco del suo account: