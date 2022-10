GF Vip 7, Antonino Spinalbese si è dichiarato? Il bellissimo regalo – VIDEO

Nessuno se ne era accorto: è stato lo stesso Antonino Spinalbese ad aver rivelato dopo la diretta del 20 ottobre di aver fatto un regalo molto particolare ad una vippona. L’ex di Belen si è dichiarato? Ecco come stanno le cose.

Subito dopo la diretta del GF Vip 7 del 20 ottobre, è andato in scena un bruttissimo litigio fra Charlie Gnocchi ed Amaurys. Inizialmente è stato difficile capire cosa realmente stesse succedendo, perchè la regia ha oscurato le immagini ed ha inquadrato per circa dieci minuti un gufo fuori dalla casa ed il giardino.

Successivamente, lo sfogo di Charlie Gnocchi con Luca Salatino ed Antonino Spinalbese ha chiarito quale sarebbe stata la miccia che ha fatto esplodere Amaurys. Il fratello di Gene Gnocchi avrebbe invitato tutti a smetterla di continuare a parlare di Marco Bellavia. Ha anche confessato di aver avuto paura che Amaurys potesse picchiarlo.

GF Vip 7, il regalo inaspettato di Antonino Spinalbese

La versione di Amaurys è un pochino più confusa. Parlando con Nikita Pelizon, l’allenatore di pallanuoto ha ribadito di essere una persona vera, e di non saper mentire. Ha inoltre spiegato che Charlie Gnocchi avrebbe toccato una cosa a cui lui tiene tantissimo e su cui non ha intenzione di transigere, anche perchè non è un attore.

Il caos sollevato da Charlie Gnocchi e Amaurys ha fatto passare completamente inosservata una dichiarazione bomba di Antonino Spinalbese. Invitando Luca Salatino e Carolina Marconi ad uscire in giardino a fumare con lui, ha spiegato di essere molto contento. Il vippone sarebbe infatti riuscito a fare un regalo a Cristina Quaranta.

Cosa è successo durante la puntata del GF Vip 7 del 20 ottobre

Cristina Quaranta è uscita dalla casa del GF Vip 7 il 20 ottobre, a seguito dell’eliminazione al televoto. Come di consueto, prima di abbandonare il reality show ha voluto salutare tutti i coinquilini. Fra questi, c’era anche l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, con cui la Quaranta avrebbe legato molto dall’inizio del programma.

Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta si sono infatti scambiati un lungo abbraccio per salutarsi, e lui le avrebbe anche fatto un regalo. Non è chiaro come lui potesse avere un anello femminile, ma ha rivelato di averlo regalato all’ex concorrente di Non è la Rai. C’è forse qualcosa fra i due che va oltre il sentimento di amicizia?

Ecco il video in cui Antonino Spinalbese racconta di aver regalato un anello a Cristina Quaranta: