“Ho deciso di farmi aiutare”, ex protagonista di Uomini e Donne racconta il dramma in gravidanza

Una gravidanza sofferta che ha dato qualche problema di troppo: l’ex protagonista di Uomini e Donne racconta quanto vissuto

Una grande felicità nell’annunciare l’arrivo del secondogenito che, in realtà, nascondeva molto altro. È l’ex protagonista del dating show ad aver raccontato sui social quanto ha vissuto durante la gravidanza.

Al Magazine di Uomini e Donne, l’ex Miss Italia Clarissa Marchese ha raccontato della sua seconda gravidanza. Non troppo tempo fa, insieme a Federico Gregucci, Clarissa ha condiviso la gioiosa notizia dell’arrivo di un fratellino o una sorellina che avrebbe dato da manforte alla piccola Arya, prima figlia della coppia. Tuttavia, dietro la felicità mostrata sui social c’è molto di più. Il secondo figlio è arrivato con tanto desiderio dei suoi genitori, niente casualità, avrebbero voluto regalare un compagno di giochi alla primogenita.

Nel corso della gravidanza, più volte Clarissa ha raccontato di qualche difficoltà, ma quanto ha rivelato al magazine del dating show lascia tutti di stucco. Nonostante fosse da tempo che desideravano dare un compagno di giochi alla primogenita, e per fortuna ci sono riusciti, non tutto è andato come previsto durante i mesi di gravidanza dell’ex Miss Italia.

Clarissa Marchese di Uomini e Donne e la crisi in gravidanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarissa Marchese (@clarissamarchese)

A differenza della prima gravidanza, quella del secondogenito è stata molto più difficile sin da subito per Clarissa Marchese che al Magazine di Uomini e Donne ha raccontato: “Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi. Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni. Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna”.

L’ex Miss Italia e futura neomamma non ha nascosto di aver “attraversato periodi bui” in cui è caduta nello sconforto totale ed ha mandato un messaggio importante a coloro che vivono ciò che lei ha già vissuto: chiedere aiuto. A sua detta, poi, ci vorrebbe maggiore divulgazione e sensibilizzazione sulle condizioni delle donne in gravidanza, fisiche e psicologiche.