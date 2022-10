Charlene di Monaco, la decisione sciocca il Principato: cambia tutto!

Fa ancora parlare di sé Charlene di Monaco, la consorte del principe Alberto di Monaco che ha preso una decisione drastica ed inaspettata

Nell’ultimo anno Charlene di Monaco è stata tra i personaggi internazionali più chiacchierati d’Europa. La consorte del principe Alberto è stata al centro delle cronache per moltissimi motivi, i più disparati.

In primis per l’infezione all’orecchio che l’ha costretta ad un ricovero in Svizzera ed un lungo periodo di riposo in Sudafrica, nel suo continente natale, prima di poter tornare al fianco della sua famiglia.

Poi le chiacchiera sulla presunta crisi con Alberto, caldeggiata da alcuni quotidiani non proprio a favore del Principato. Charlene ha sempre smentito, tornando ad apparire al fianco del marito nelle recenti occasioni mondane e di beneficienza.

Le ultime news sulla donna sono comunque sorprendenti. Charlene è un’ex atleta, ragazza dalle grandi qualità fisiche ed estetiche. Ma non smette di stupire, con i suoi cambi di look che fanno impazzire i più curiosi.

Charlene di Monaco sfoggia il suo look autunnale: capelli cortissimi ed abbigliamento rock

Nella sua ultima uscita pubblica, in visita ad un canile per supportare la causa dell’adozione di animali sventurati o abbandonati, Charlene di Monaco ha sfoggiato un look molto diverso da quello consueto e visto di recente.

Una svolta autunnale per la principessa: capello ancora più corto e dalla colorazione chiarissima. Non più il solito biondo ghiaccio, bensì si è presentata con un bianco-argento davvero sorprendente e fashion, visto che tra le donne va di moda questo scintillante white sulla capigliatura.

Una sorta di svolta rock per Charlene, che oltre ai capelli argentati e molto corti, ha messo in mostra uno smalto scuro sulle unghie delle mani, dei bracciali sia di ghisa che di caucciù. Ma soprattutto un abbigliamento poco scintillante e con una punta ‘dark’.

Nell’occasione suddetta, Charlene ha indossato un pullover nero a collo alto di Akris in lana merinos, abbinato a pantaloni a sigaretta color cammello dello stesso brand. Elegante ma casta e non vistosa la principessa, bravissima ad abbinare colori e etichette e ad apparire consona agli eventi in cui partecipa.