Bufera su Amici 22: l’allievo viola il regolamento, squalifica ad un passo

Caos nella scuola di Amici 22. Il programma di Maria De Filippi potrebbe essere sconvolto da una eliminazione improvvisa e avvilente

Un vero e proprio colpo di scena potrebbe sconvolgere la scuola di Amici 22. Lo storico talent show di Canale 5, condotto ed ideato da Maria De Filippi, potrebbe far discutere più del previsto nei prossimi giorni.

Tutta colpa del comportamento di un giovane allievo di Amici. Un promettente cantante, alle prime armi e pronto al salto di qualità, ma frenato da un atteggiamento che potrebbe essere presto punito.

Stiamo parlando di Wax, ragazzo dal grande talento ma allo stesso momento dal carattere piuttosto spigoloso. Già nelle scorse settimane Wax aveva fatto parlare di sé per una lite innescata con Rudy Zerbi, dopo un audio poco elegante del giovane cantante nei confronti del giudice.

Wax rischia grosso: la presenza di suo fratello mette a rischio l’avventura ad Amici 22

Superati i dissidi con Zerbi, per Wax sta arrivando un altro problema piuttosto arduo da superare. Il rischio è quello di una squalifica da Amici 22, tanto sorprendente quanto improvvisa.

La colpa di tale possibile eliminazione è di natura familiare. Come riferito da Amici News, pare che il fratello di Wax si sia recato in incognito tra il pubblico dell’ultima puntata del talent, violando di fatto il regolamento.

Il programma della De Filippi ha regole ben precise, che parlano chiaro: nessun parente dei concorrenti può far parte del pubblico e partecipare alle puntate in diretta. Regola per l’appunto disattesa dal fratello di Wax, che è stato scoperto tra gli spettatori in live della scorsa puntata in onda su Canale 5.

Sapevamo del fratello di Wax in incognito da questa mattina ma non potevamo dir nulla, alla fine si è svelato lui stesso. Ovviamente i parenti non possono andare in nessuna puntata di #Amici22, è vietato.

I provvedimenti presi non li sappiamo. — AMICI NEWS (@amicii_news) October 19, 2022

La mossa del fratello del giovane cantante potrebbe costare caro a Wax. Non è ancora chiaro quali saranno i provvedimenti ufficiali da parte della produzione di Amici 22, ma certo è che il talentuoso musicista rischia grosso. Non è affatto da escludere una squalifica immediata dal talent.