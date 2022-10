Amici, tornerà Michele Merlo: l’omaggio è commuovente, quando andrà in onda – VIDEO

Amici renderà ancora una volta omaggio a Michele Merlo, morto di leucemia fulminante il 6 giugno 2021. Ecco cosa si sta preparando e quando il pubblico potrà vederlo: è stato coinvolto uno degli alunni più giovani.

Il day-time di Amici del 21 ottobre ha regalato numerose emozioni agli spettatori Mediaset. Maria De Filippi ha notificato Cricca riguardo una busta per lui. Il colore blu ha subito suggerito a tutti gli alunni che si trattasse di una comunicazione di Rudy Zerbi. Tutti hanno iniziato a sudare freddo temendo un nuovo compito, soprattutto Cricca.

La lettera di Rudy Zerbi ha subito lasciato intuire che c’erano delle motivazioni diverse dietro l’assegnazione dell’ulteriore compito. Il professore ha spiegato che voleva “alzare l’asticella” per far fare a Cricca “un ulteriore salto di qualità“. Quando è arrivato in sala prove, il ballerino di soli 17 anni era evidentemente spaventato per ciò che lo aspettava.

Amici, il nuovo omaggio a Michele Merlo commuove tutti

Ad attendere Cricca in sala prove c’erano Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi. I due hanno subito spiegato che stavano preparando una coreografia molto speciale per la puntata del 23 ottobre che sarà dedicata a Mike Bird. Cricca ha dato cenno di ricordare chi fosse il cantante, spiegando di esserci rimasto molto male per la sua morte improvvisa.

Cricca ha spiegato di sentire una responsabilità un po’ speciale per essere stato chiamato ad interpretare Farfalle. Il ballerino sarà quindi chiamato a riflettere la sensibilità del cantante morto nella sua esibizione. Per aiutarlo nella sua esibizione, gli hanno anche fatto vedere un video commovente che riassumeva l’esperienza del cantante ad Amici.

“Non se ne è andato via, vive ancora nei cuori”: le parole di Cricca

Mike Bird, nome d’arte di Michele Merlo, è morto per una leucemia fulminante il 6 giugno 2021. Alla fine di quest’estate è emersa un’amara verità, che già in molti avevano intuito dopo che erano emersi i primi dettagli riguardo la sua morte improvvisa. Una perizia disposta dal gip di Vicenza ha riesaminato quello che è successo al cantante.

Le conclusioni della superperizia sono state che Mike Bird si sarebbe potuto salvare se il medico di base si fosse accorto subito che l’enorme ematoma alla gamba era un sintomo della leucemia e non un semplice livido. Più precisamente, le possibilità di salvarsi del cantante di Amici sarebbero state fra il 79% e l”86%.

Ecco uno spezzone video della presentazione dell’omaggio di Amici 22 a Michele Merlo: