WhatsApp, la tanto temuta novità è quasi realtà: ora non si potrà più farlo

Nuovo aggiornamento per WhatsApp che adesso limita tutti gli utenti escludendo una funzione molto utilizzata dagli utenti: cosa succede.

Non finiscono mai le novità su WhatsApp, che è pronta ad aggiornare nuovamente la sua applicazione. Infatti adesso gli sviluppatori sono pronti a escludere una funzione utilizzata spesso dagli utenti: l’ultimo update.

WhatsApp nelle ultime ore ha sottoposto al TestFlight beta Program la versione Beta numero 22.21.0.71 per iOS. Nella giornata di ieri il servizio di messaggistica di Meta ha deciso di sperimentare le nuove funzioni anche per la Beta di Android, trovando il consenso di milioni di utenti. Così l’applicazione ha deciso di sperimentare una funzione a lungo richiesta. Questo nuovo strumento permette quindi di non fare gli screenshot alle foto visualizzabili una sola volta.

Il servizio di messaggistica istantanea quindi finalmente vuole proteggere questo tipo di immagini, dando anche un senso alla nuova funzione introdotta diversi mesi fa. Inoltre gli utenti potranno stare tranquilli visto che l’applicazione bloccherà anche la registrazione dello schermo nel caso in cui vengono visualizzate questo tipo di foto. In rete sono anche spuntati i primi screenshot riguardanti questo accorgimeto adottato da WhatsApp. Scopriamo quindi le ultime novità in arrivo sull’applicazione.

WhatsApp, nessun limite ai gruppi: potranno contenere fino a 1024 partecipanti

Dopo aver annunciato l’arrivo di WhatsApp Premium, il servizio di messaggistica istantanea di Meta sta per lanciare un’altra importante funzione per la Beta di Android e iOS. Infatti l’applicazione è pronta ad abbattere ogni limite arrivando ad aggiungere ben 1024 partecipanti ai gruppi. Questa versione di WhatsApp è già disponibile per alcuni fortunati Beta Testers che adesso potranno creare una nuova chat di gruppo, con oltre mille utenti al loro interno.

La notizia era spuntata fuori già nel corso del mese di Giugno. In quell’occasione ai Beta Testers era stata data l’opportunità di creare gruppi con un massimo di 512 partecipanti. Adesso WhatsApp ha scelto di ampliare ancora di più i gruppi, creando delle chat di gruppo a dir poco infinite. Infatti è impossibile pensare a delle chat con ben 1024 utenti. Ad ogni modo questo sembra essere un numero significativo per non lasciare proprio nessuno fuori. In rete sono usciti già alcuni screenshot che testimoniano l’arrivo di questa nuova funzione sull’applicazione.