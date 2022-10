Ultima ora GF Vip, deve abbandonare la casa: il nuovo eliminato

Questa sera ci sarà una nuova puntata del GF Vip ad un mese dall’inizio dell’avventura dei vipponi: c’è chi deve abbandonare la casa

Lungo questa settimana non si è fatta troppo apprezzare, men che meno per quanto accaduto in puntata lunedì. Una volta finita al televoto, sembrerebbe proprio che il suo destino sia stato segnato dal pubblico.

Il pubblico di questo GF Vip 7 è segnato dalla maggioranza di persone che commentano quanto accade all’interno della casa anche sul web e quest’ultimo si è espresso: fuori dalla porta rossa. Nel corso della scorsa puntata, quella di lunedì 17 ottobre, in nomination sono finiti George Ciupilan, Antonino Spinalbese, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Attilio Romita e Cristina Quaranta.

Tra i nominati c’è anche l’intoccabile e giovane George che da fuori dalla casa è amatissimo. Seppure entrato timidamente dalla porta rossa, senza che lo conoscessero in tanti, il giovane tiktoker ed ex partecipante de Il Collegio è riuscito a mettersi in mostra e raccogliere particolari consensi grazie alla sua bontà d’animo. L’opinione pubblica, infatti, si esprime molto positivamente nei suoi riguardi. C’è, invece, chi ha suscitato parecchio dissenso sul web.

GF Vip 7, l’eliminata di stasera potrebbe essere Cristina Quaranta

Secondo il sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it sembrerebbe che non ci sia partita per i 1.107 partecipanti. Sebbene le percentuali siano grossomodo ravvicinate tra di loro, il primo in classifica supera l’ultimo di almeno il 12%. C’è da ammettere che, negli scorsi sondaggi, il distacco era molto più netto, questa volta invece, George Ciupilan che è il primo in classifica tra coloro che il pubblico vorrebbe salvare registra il 24,84% delle preferenze. Dietro di lui ci sono Antonino Spinalbese al 18,70% e Giaele De Donà al 18,07%.

A seguire c’è Alberto De Pisis che perde circa un 5% dei voti registrando il 13,28% di preferenze, Attilio Romita con il 12,65% che non stacca di molto Cristina Quaranta, ultima in questa classifica, con il 12,47% di preferenze espresse dal pubblico. È la serata giusta per l’eliminazione questa? Non ci resta che scoprirlo a partire dalle 21:40 su Canale 5 con Alfonso Signorini ed il resto dei vipponi.