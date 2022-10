Tommaso Zorzi, la confessione sull’amore: “Mi torcevo dal dolore nella solitudine” – VIDEO

Tommaso Zorzi ha fatto una confessione molto importante riguardo l’amore, il suo passato e la relazione con Tommaso Stanzani, che molti vedevano in crisi. Ecco cosa ha rivelato il conduttore di Discovery +.

A partire dal 20 ottobre alle ore 20:45, la piattaforma Discovery + rilascerà le prime puntate della seconda stagione di Drag Race Italia. Di tutti i programmi che Tommaso Zorzi ha condotto, si capisce subito che questo è probabilmente quello a cui tiene di più, perchè tratta anche il tema dell’inclusività che a lui è molto caro.

Per presentare la seconda stagione di Drag Race Italia, Tommaso Zorzi ha ripercorso in un’intervista il suo recente ed incredibile percorso all’interno della televisione. Dopo la partecipazione a Riccanza su MTV, ha trovato un’incredibile popolarità grazie al GF Vip 5, dove il suo innamoramento di Francesco Oppini aveva attirato l’attenzione del pubblico.

Tommaso Zorzi e l’amore: lo ha detto solo adesso

Tommaso Zorzi non fa mistero di continuare a seguire le trame de GF Vip, ed ha subito preso le distanze dal rapporto che c’era fra lui ed Oppini ed il paragone con Edoardo ed Alberto del GF Vip 7. Il conduttore di Discovery + ha spiegato che si “torceva dal dolore nella solitudine” in camera da letto. Loro, invece, vivrebbero tutto con molta leggerezza.

Zorzi ha recentemente rivelato di aver sofferto di ansia ed attacchi di panico e di essere stato anche in cura per questo. Non è quindi rimasto indifferente neanche a quanto è successo a Marco Bellavia. Ha però suggerito che la società, in generale, non abbia gli strumenti giusti per supportare chi ha problemi di salute mentale.

Come Milano ha cambiato il conduttore ed il rapporto con Stanzani

Tommaso Zorzi ha spiegato di avere un rapporto di amore ed odio con la città di Milano, che a suo giudizio gli ha dato tanto ma ha anche fatto peggiorare i suoi problemi con l’ansia. Il conduttore ha poi spiegato di aver lasciato Mediaset perchè voleva proporre dei programmi per giovani ad un pubblico che non fosse vecchio come nella Tv generalista.

Zorzi si sente soddisfatto del percorso che sta facendo in Discovery +. Respinge le critiche per gli ascolti bassi registrati da alcuni suoi programmi, come Questa è la mia casa e Taylor Made. Ha spiegato di sentirsi anche più maturo, e di voler continuare a lanciare le provocazioni in maniera meno spontanea e più studiata.

Ecco uno spezzone dell’intervista di Fanpage a Tommaso Zorzi dove spiega anche di non parlare mai di Tommaso Stanzani perchè vuole preservare la sua privacy: