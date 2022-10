Tim, che stangata per i suoi clienti: prezzi alle stelle per queste tariffe

Notizie per niente positive per i clienti TIM che subiranno presto un aumento della propria tariffa: una vera e propria stangata

Pessime notizie per i clienti Tim che presto vedranno la propria tariffa salire di prezzo. Nel corso delle prossime settimane, infatti, serrerebbe che per alcune promozioni è prevista una rimodulazione per gli utenti che hanno attivato una ricaricabile negli scorsi mesi. È pur vero che, come abbiamo già visto, la compagnia telefonica sta proponendo ottime promozioni per i nuovi abbonati, ma coloro che sono già clienti presto potrebbero ricevere un SMS sull’aumento della propria tariffa.

Non è l’unica la Tim a variare il proprio listino prezzi e contrariamente a quanto fatto nelle scorse settimane con abbonamenti convenienti, i già clienti TIM subiranno una differenza sulla loro tariffa, per tutta una serie di ricaricabili della telefonia mobile. Da giorni, ormai, sono in tantissimi a ricevere SMS di avviso da parte della compagnia telefonica dell’aumento della propria tariffa in base al costo già vigente per la propria promozione. Vediamolo nel dettaglio.

Tim aumenta i prezzi di listino: 1 o 2 euro in più a seconda della tariffa

I clienti TIM stanno vedendo SMS che prevedono l’aumento di 1 o 2 euro sulla propria tariffa, cercando però di appiattire i costi proponendo novità per la promozione. In base agli aumenti, infatti, la compagnia telefonica sta pensando a misure compensative: coloro che hanno una ricaricabile attiva sul piano tariffario e che hanno ricevuto l’avviso di aumento della propria promozione, potrebbero ricevere quote extra per i consumi legati a minuti ed SMS.

Per altri, invece, TIM ha pensato ad extra dati mobili. In particolare, in cambio degli aumenti di prezzo previsti, la compagnia telefonica ha pensato di aumentare gli scatti internet con un minimo di 30 giga fino ad un massimo rappresentato dalla connessione senza limiti di consumo. Se è vero che Tim prevede degli aumenti, è pur vero che la compagnia ha deciso di fare ‘da cuscinetto’ proponendo offerte vantaggiose. Al momento, tuttavia, pare che sul mercato non ci siano rivali: è Illiad la compagnia più conveniente in Italia con le tante promozioni anche dedicate agli smartphone.