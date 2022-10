Temptation Island, ci sarà ancora il programma? Mediaset prende la decisione definitiva

In molti si chiedono se ci sarà ancora Temptation Island dopo lo stop del programma nel corso dell’estate 2022: ecco quale sarebbe la decisione di Mediaset, che sarebbe trapelata da alcuni indizi.

Temptation Island era diventato negli anni l’imperdibile appuntamento estivo. Insospettabilmente, il programma aveva conquistato un pubblico piuttosto variegato, che prendeva spunto dalle storie dei protagonisti del reality show per confrontarsi sulle dinamiche che si creano all’interno di una coppia, soprattutto dopo molti anni.

Nel 2022 è arrivata come una doccia fredda la notizia che il programma non sarebbe andato in onda. Da quanto si era capito, c’erano dei problemi relativi ai diritti per la trasmissione in Italia fra gli autori del programma e la Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi che vendeva a sua volta i diritti del programma a Mediaset.

Temptation Island, qual è la decisione Mediaset?

Durante l’assenza di Temptation Island, Mediaset ha provato a trasmettere un programma nuovo, Ultima Fermata. La conduttrice scelta per la nuova avventura era stata Simona Ventura, che già aveva diretto Temptation Island Vip. Gli ascolti, però, hanno dimostrato che il pubblico non ha capito la nuova proposta, rimanendo orfano del i.

Filippo Bisciglia ha spiegato in un video di essere dispiaciuto di non poter più presentare dopo otto anni Temptation Island. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato che per lui ormai quel programma era diventato una famiglia. Anche Piersilvio Berlusconi, durante la presentazione del palinsesto, si era tenuto aperto riguardo al futuro del reality.

Alcuni indizi fanno capire quale potrebbe essere il destino del reality

Nonostante le parole di Piersilvio Berlusconi, sembrerebbe proprio che Mediaset abbia ormai preso una decisione riguardo Temptation Island. Sarebbero sparite da tutti i canali social le pagine ufficiali del programma. Inoltre, anche la pagina web di Witty dedicata ai casting sarebbe stata completamente cancellata.

Tutto questo sembrerebbe ovviamente indicare che la decisione definitiva di Mediaset sia stata quella di eliminare definitivamente Temptation Island dal palinsesto. Ci sarebbe però ancora la remota possibilità che sia stata la Fascino ad interrompere ogni rapporto e che Mediaset provi a trasmettere il programma attraverso un’altra casa di produzione.

Ecco Filippo Bisciglia nella sua nuova avventura televisiva dopo Temptation Island. È stato protagonista di Celebrity Chef su TV8: