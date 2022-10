Soleil durissima con il concorrente del GF Vip 7: “E’ solo una copia”

Non fatica a far parlare di sé Soleil Sorge. La nota influecer ed ex gieffina se l’è presa con uno dei concorrenti di questa attuale edizione

Le polemiche ed i commenti piccati riguardo al Grande Fratello Vip 7 continuano ad essere numerosi ed estenuanti. Sia tra i vari partecipanti del reality show di Canale 5, sia con personaggi che sono solo spettatori del programma.

Soleil Sorge, grande protagonista della scorsa edizione del GF Vip, ha commentato come spesso le capita le situazioni all’interno della casa. Ma non è stavolta stata una decisione autonoma da parte della giovane showgirl.

Bensì Soleil è stata citata da un attuale vippone presente nella casa. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, parrucchiere che in questo inizio di avventura nel GF Vip ha fatto parlare di sé, sia per le rivelazioni sulla sua vita intima e familiare, sia per le ultime tensioni creatasi con altri concorrenti.

Soleil Sorge ed il botta e risposta con Antonino Spinalbese: la frecciata dell’influencer

In pratica tutto nasce da una frase di Spinalbese, che si considera uno dei concorrenti più discussi del reality e tra i trend topic dei social in questi giorni. L’ex di Belen Rodriguez ha preso ciò come un vanto.

Per farlo ha proprio tirato in mezzo Soleil Sorge come modello particolare di ispirazione: “Mi hanno detto che anche Soleil era attaccata da tutti un anno fa e adesso guarda cosa è diventata. Quindi dovrei essere contento di essere un protagonista”.

Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata, che come al suo solito ha risposto piccata, con una frecciatina al suo interlocutore inaspettato: “E’ sempre un buongiorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”.

È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali. 💁🏼‍♀️ — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) October 19, 2022

Niente male come scontro a distanza tra Soleil ed Antonino Spinalbese. Niente di esageratamente acceso, ma come è noto l’influencer fa sempre parlare di sé.

Lo scorso anno la Sorge è balzata effettivamente alle cronache come la più chiacchierata del GF Vip 6, in particolare per il triangolo sentimentale con Alex Belli e Delia Duran.