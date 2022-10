Meghan Markle vuota il sacco: le sue parole su Elisabetta ad un mese dalla morte

Ad un mese dalla morte della regina Elisabetta, Meghan Markle ha deciso di fare alcune dichiarazioni importanti riguardo la sovrana inglese. Ecco i retroscena che ha rivelato la moglie di Harry ad un magazine americano.

Subito dopo la morte della regina Elisabetta II d’Inghilterra avevano iniziato a farsi largo le voci che Meghan ed Harry avevano posticipato il rilascio del film riguardo la loro vita. Probabilmente quella produzione conteneva dei segreti scomodi per la Royal Family, e si è pensato che i duchi di Sussex non ritenevano opportuno lanciare subito la biopic.

A metà ottobre, ad un mese circa dalla morte della regina Elisabetta II, Meghan Markle ha deciso di rilasciare un’intervista al magazine Variety. La pubblicazione americana ha come temi principali il cinema e la televisione, e dunque la sua intervista è stata incentrata sulla sua serie di podcast per Spotify, chiamata Archetypes.

“Ho chiesto scusa a Paris Hilton”: cosa è successo alla duchessa di Sussex subito dopo il podcast

Meghan ha ribadito di essere una fiera femminista. I suoi podcast sono una chiaccherata che vuole rendere più umano il vip che si trova davanti. L’intervista che l’ha messa di più alla prova è quella a Paris Hilton. La duchessa ha rivelato che aveva molti pregiudizi: da piccola era una “secchiona” e la bellezza di Paris la metteva in soggezione.

Meghan Markle ha anche spiegato che, oggi, considera definitivamente conclusa la sua esperienza come attrice. Oggi che ha lasciato la Royal Family inglese è libera di fare ciò che vuole, ma sente che quel discorso per lei è ormai chiuso. Le piacciono molto, invece, le possibilità di lavoro che si sono create negli ultimi anni come creatrice di contenuti.

Meghan Markle ed il rapporto con la regina Elisabetta: il ricordo

Meghan ha spiegato di non essersi resa subito conto dell’effetto mediatico della sua intervista ad Oprah Winfrey. In quel momento era al termine della prima gravidanza, e non usciva molto di casa. Quando aveva parlato di razzismo nella casa reale inglese ed aveva usato alcune parole molto forti, ha spiegato che non si riferiva affatto alla regina Elisabetta.

Meghan ricorda come un sogno il primo incontro con la defunta sovrana. Aveva studiato come fare l’inchino ed era un po’ tesa, ma dopo i primi momenti tutto era diventato più informale. La moglie di Harry ricorda anche che, durante un viaggio in treno la regina Elisabetta le aveva offerto di condividere la coperta con cui si stava riscaldando le gambe.

Ecco un video che riprende il backstage fotografico da cui è nata la copertina di Variety dedicata all’intervista a Meghan Markle:

Per leggere l’introduzione dell’intervista a Meghan Markle su Variety (in lingua inglese), clicca qui.