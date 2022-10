LIDL brucia la concorrenza: le offerte sono da paura!

LIDL primatista indiscusso sul mercato con i grandi sconti offerti ai propri clienti che superano di gran lunga la media

Il noto marchio di catena di supermercati continua a far parlare di sé con le grandi offerte proposte al pubblico. Da un po’ di tempo, il marchio non si occupa più di soli alimentari, ma anche di oggettistica varia che è molto apprezzata.

LIDL continua a spazzare la concorrenza proponendo un volantino ricco di offerte che non ha eguali. Da anni, ormai, la nota catena di supermercati oltre ad alimentari ha in vendita anche oggettistica varia con prodotti molto convenienti e di buona qualità che accontentano la clientela affezionata. Sono note in tutta Italia le file chilometriche fatte per la friggitrice ad aria, nonché per l’abbigliamento brandizzato con il proprio marchio, oltre ad un’infinita scelta di altri utensili da lavoro.

Anche sul prossimo volantino, LIDL propone offerte da urlo, anche in tema Halloween, difficili da eguagliare ed inferiori ad una buona parte di competitor a tal punto da accaparrarsi una grossa fetta di tutti gli acquirenti. Purtroppo, gli oggetti in vendita vanno spesso a ruba, ma niente paura: molto spesso LIDL ripropone le sue offerte con periodicità.

LIDL, il nuovo volantino: offerte da paura

Nel prossimo volantino di LIDL, infatti, ci sarà l’amatissima sega circolare ricaricabile che è molto ambita dai clienti del marchio, proposta questa volta a soli 44 euro. In più, sarà possibile estendere la garanzia che parte da una base di due anni per tutti i prodotti LIDL, arrivando fino a tre. Inoltre, sul volantino compare anche una pompa con compressore ricaricabile utile, ad esempio, a gonfiare gli pneumatici di un’auto con un prezzo davvero conveniente di 29,99 euro. Come al solito, c’è una vasta gamma di trapani a basso prezzo e per ogni tipo di necessità. Torna nuovamente il Kit Bluetooth per automobili a 14,99 euro.

In occasione di Halloween, LIDL proporrà una serie di prodotti tutti a tema, tra alimenti e maschere spaventose per il periodo, oltre ai gadget di Minecraft. In più, questa sarà anche la settimana messicana con tutti prodotti tipici del posto.