DAZN e Tim preparano la mazzata finale per gli abbonati: succederà molto presto. La notizia sta già facendo il giro del web

Gli abbonati di DAZN, come più in generale tutti i tifosi di calcio italiani, si stanno preparando perché non era mai successo che un Mondiale interrompesse i campionati. Invece da metà novembre succederà e sarà una rivoluzione, anche per i clienti che seguono lo sport sulla piattaforma streaming.

La Serie A, così come gli altri principali campionati, terminerà nel weekend del 12-13 novembre, ma per gli abbonati DAZN e Tim la mazzata arriverà già prima. Da lunedì 1° novembre infatti per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a DAZN attraverso un’offerta TimVision la vita cambierà. Non potranno infatti più usufruire della visione contemporanea su due dispositivi collegati a reti diverse.

Lo prevedono i due piani di abbonamento lanciatoi lo scorso agosto. Quello Standard (29,99 euro al mese) permette di registrare fino a due dispositivi sull’APP DAZN e guardare i contenuti in contemporanea da entrambi i dispositivi. Ma solo se connessi alla rete internet della stessa abitazione.

Invece con l’abbonamento Plus (39,99 euro), l’abbonamento consente di registrare fino a sei dispositivi e guardare i contenuti in contemporanea da due tra quelli registrati, anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione. Il piano Plus è stato proposto da Tim fino al 31 ottobre 2022 e chi non l’ha sottoscritto non potrà più farlo.

DAZN e Tim preparano la mazzata finale per gli abbonati: c’è il comunicato ufficiale

Lo ricorda un documento ufficiale della compagnia di telefonia. “L’offerta TimVision Calcio e Sport ti dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN in promozione, su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente fino al 31.10.2022”. E ancora, “ti evidenziamo che, a partire dal 1 novembre 2022, potrai associare al tuo account fino a un massimo di due dispositivi supportati e, se connessi alla tua rete Internet domestica potrai anche utilizzarli contemporaneamente per fruire del Servizio DAZN. In tutti gli altri casi, l’utente potrà fruire del Servizio DAZN su un unico dispositivo, fermo restando il diritto di associare al proprio account fino a un massimo di due dispositivi supportati”.

Quindi per chi ha sottoscritto il piano Standard, l’unico modo per accedere ai contenuti DAZN su due dispositivi in contemporanea sarà connettersi con i device sulla stessa rete internet. Però è possibile che dal 1° novembre Tim lanci nuove offerte proprio per compensare questa mancanza.