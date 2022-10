“C’è una nota ufficiale di Forza Italia, la loro posizione nelle votazioni è sempre stata inequivocabile”. Queste le parole di Giovanni Donzelli sull’ultimo audio di Berlusconi diffuso ieri da LaPresse.

Alla domanda se le dichiarazioni del fondatore di Forza Italia su Zelensky mettano in imbarazzo il centrodestra, Donzelli risponde: “Mi sembra non sia la posizione di Forza Italia, sicuramente non è quella di Fratelli d’Italia. Noi abbiamo una posizione chiara e saremo i garanti della collocazione occidentale dell’Italia in caso di governo di centrodestra”.

Intercettato anche il senatore Luca Ciriani (FdI): “La nostra politica estera non è cambiata e non cambierà. Quello che conta è l’impegno che abbiamo preso sul programma elettorale che abbiamo proposto e gli atti che abbiamo approvato in Parlamento”.

Le dichiarazioni di Berlusconi, aggiunge “certo, non le avremmo preferite, però la nostra politica e quella di Meloni non cambiano”.

Ciriani non chiude alla possibilità che Tajani possa ancora essere il ministro degli Esteri: “Non partecipo a nessun totonomi, ma scelta spetta a Meloni”.

Anche il deputato della Lega Claudio Durigon non esclude che Antonio Tajani possa ancora essere scelto come ministro degli Esteri: “È stato il presidente del Consiglio europeo, chi è più adatto di lui. Non credo che abbia parlato lui, ma ci penserà Meloni”.