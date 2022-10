Amici, salta fuori la verità sull’alunna: “È nata con un piccolo disturbo” – VIDEO

All’improvviso, è saltata fuori la verità che l’alunna di Amici sembrava aver cercato di nascondere: ecco qual è il “disturbo” con cui è nata e quali problemi gli sta causando all’interno del talent-show di Maria De Filippi.

Durante il day-time del 20 ottobre, è sembrato quasi per un momento che Amici si sia trasformato in C’è posta per te. Maria De Filippi ha infatti aiutato l’alunna del talent-show a confessare ai suoi compagni di avventura, e di conseguenza anche al pubblico ed agli insegnanti, di essere nata con “un piccolo disturbo” che influisce nel suo rendimento.

Nessuno davvero si aspettava quello che la conduttrice di Amici ha iniziato a raccontare, e quello che colpisce di più è che l’alunna sembrerebbe averlo nascosto volontariamente. Forse, aveva voglia di gareggiare ad armi pari con i suoi compagni di avventura o semplicemente non voleva sentirsi etichettare come quella “diversa“.

Amici, chi è l’alunna che ha confessato il “disturbo”

Nessuno ha mai messo in dubbio la forte preparazione tecnica di Rita Danza, che Alessandra Celentano ha subito voluto nella sua squadra. Quello che tutti i professori hanno iniziato ad evidenziare era la sua completa mancanza di espressività. Per questo motivo, nella puntata che andrà in onda il 23 ottobre la ballerina affronterà una prova.

Quello che riferiscono le indiscrezioni è che Rita riuscirà senza problemi a superare la prova. Nel frattempo, però, sarebbe emersa un’importante verità che la ballerina di danza classica ha voluto tacere. Soffre da sempre di dislessia, discalculia e disgrafia. Questo sarebbe il motivo per cui sta facendo davvero fatica ad essere espressiva.

La reazione di Alessandra Celentano: “Adesso mi sento in colpa”

Rita ha confessato agli altri alunni della scuola di Amici che questo piccolo “disturbo” la obbliga a contare per riuscire a seguire il ritmo della musica. Il suo viso risulta quindi sempre assente ed inespressivo, perchè in quel momento è impegnata sia sulla tecnica che nel rimanere a tempo. Maria De Filippi le ha quindi chiesto perchè lo ha nascosto.

Rita ha spiegato che non voleva avere giustificazioni rispetto agli altri, ma la conduttrice l’ha corretta spiegando che doveva solo indicare di avere un disturbo. Anche la Celentano ha voluto parlare con la ballerina. La professoressa ha spiegato di sentirsi in colpa: se avesse saputo qual era il suo reale problema, avrebbe avuto un atteggiamento diverso.

Ecco un breve spezzone video in cui si vede Maria De Filippi raccontare del disturbo di Rita agli alunni della scuola di Amici. Subito dopo, Alessandra Celentano ha annullato la prova della ballerina ed ha spiegato che inizieranno un percorso diverso.