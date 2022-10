Amici 22, anticipazione bomba: due concorrenti si baciano

Stando alle ultime anticipazioni di Amici 22 un colpo di scena romantico sconvolgerà i telespettatori: si baciano proprio loro due.

Il talent show di Canale 5 è pronto a regalare numerose sorprese. Infatti nella prossima puntata di Amici 22 ci sarà un bacio tra due dei protagonisti della scuola: rimarranno tutti a bocca aperta.

Anche nella giornata di oggi torna l’appuntamento settimanale con le anticipazioni di Amici 22, provenienti direttamente dalle registrazioni presso gli studi romani della trasmissione condotta da Maria De Filippi. A rivelare le anticipazioni ci ha pensato il portale Amici News, che ha rivelato ai telespettatori cosa vedranno nel corso della prossima puntata speciale del talent, in onda su Canale 5 domenica prossima, 23 ottobre. Per il momento riguardo a questa puntata si sa che l’ospite musicale speciale sarà l’ex alunno Alex, finalista dell’ultima edizione. Inoltre in studio sarà presente anche Nek.

Per quanto riguarda la gara cover a vincere sarà nuovamente Aaron, con una sua reinterpretazione di Can’t take my eyes off you. Mentre la gara degli inediti sarà conquistata da Piccolo G, che come premio potrà finalmente farsi produrre il suo brano. Successivamente Eleonora Abbagnato giudicherà la gara da ballo vinta da Maddalena, Samuel e Ramon che otterranno un 8. Gli ultimi in classifica, per il resto, saranno Mattia e Asia. Ma nel corso della puntata di sabato si vedrà anche un bacio.

Amici 22, un bacio sconvolgerà il pubblico: i due protagonisti

Il momento tenero che tutti stanno aspettando però è un bacio tenero tra due concorrenti. Infatti su Twitter è trapelato un bacio appassionato tra Mattia Zenzola e Maddalena. Inoltre da diversi giorni i telespettatori avevano notato nel Daytime un avvicinamento fra i due che era apparso sempre più sospetto. In un primo momento i due hanno interpretato una coreografia di latino di coppia particolarmente sensuale. Al termine della performance i due allievi si sarebbero lasciati andare ad un bacio appassionato.

A dare una precisazione in merito ci ha pensato Amici News secondo il quale in realtà all’esibizione di latino hanno partecipato Mattia e Megan, che si sono dati un bacio puramente “scenico”. Subito dopo ad intervenire ci avrebbe pensato Maria De Filippi che ha commentato il tutto con un: “e questo qui?”, mostrando al danzatore una clip dove lui e Maddalena si baciavano “per davvero”. La produzione ha confermato quindi una nuova coppia dopo quella formata da Niveo e Rita.