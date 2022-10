Vodafone, che bomba: offerta allucinante a un prezzo mai visto

Torna di prepotenza sul mercato Vodafone. Infatti l’operatore rosso ha lanciato un’offerta ad un prezzo mai visto: tutti i dettagli.

Non si ferma la lotta di Vodafone per tornare leader nel settore della telefonia mobile. La compagnia telefonica britannica è pronta a lanciare sul mercato un piano tariffario a prezzi imbattibili: info e costi.

Nell’ultimo anno sono tantissimi gli utenti che hanno lasciato le compagnie telefoniche storiche per approdare su reti MVNO che spesso offrono internet e chiamate illimitate a prezzi stracciati. Ad aver perso tantissimi clienti c’è anche uno dei leader del settore come Vodafone. Ora però proprio la compagnia telefonica britannica è pronta a riprendersi un bel po’ di bacino d’utenza grazie all’ultima clamorosa offerta. Infatti l’operatore telefonica rossa è pronta a tornare a gamba tesa sul mercato.

Per tale motivo il gestore ha deciso di lanciare due offerte strepitose, le quali cambiano tra loro solo per le modalità. Ovviamente la la qualità resta la stessa mamma a cambiare sarà il prezzo, molto più basso del solito, con i contenuti che resteranno molto alti. Le soluzioni adottate da Vodafone sono due e stanno spopolando ultimamente. Gli utenti avrebbero ricevuto un messaggio o una chiamata per il rientro immediato. Scopriamo quindi quali sono le due offerte imperdibili proposte dalla compagnia.

Vodafone, due offerte per il rientro: sono imbattibili

Come abbiamo anticipato le offerte proposte da Vodafone per il rientro di gran parte dei suoi utenti sono due. La prima è la Special 100 Giga. Dal nome del piano potrete capire che i contenuti sono davvero ricchi e soprattutto ad un prezzo vantaggioso. Infatti con solamente 7,99 € avrete minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili, SMS senza limiti verso tutti e inoltre 70 giga di traffico dati in 4G. I giga diventeranno 100 al momento in cui deciderete di pagare con addebito diretto sul conto corrente.

Mentre invece il secondo piano tariffario escogitato da Vodafone è la clamorosa offerta che prende il nome di Digital Edition. Infatti questa offerta non fa altro che offrire gli stessi contenuti della Special 100 Giga. Il piano tariffario consente a tutti di avere 100 giga fin da subito, senza la necessità di addebitare il costo mensile sul conto corrente. Anche il prezzo resta lo stesso. Vedremo nelle prossime settimane se così facendo la compagnia britannica riuscirà a recuperare i clienti persi nel corso dell’ultimo anno.