Theo Hernandez, che paura: attimi di terrore per la compagna Zoe Cristofoli e il figlio. Il giocatore del Milan se l’è vista brutta

L’ex di Fabrizio Corona e Andrea Cerioli si trovava da sola in casa con il piccolo di sei mesi, quando i ladri hanno svaligiato la villa. Il terzino francese non era presente in quei concitati frangenti.

Non è stato un momento facile quello che ha dovuto vivere l’influencer Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez. La donna era presente con il piccolo Theo Junior, di soli 6 mesi, nella villa di Cassano Magnago, in provincia di Varese. La villa del terzino del Milan è stata svaligiata da un gruppo di criminali, che hanno portato via refurtiva per diverse migliaia di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in via di svolgimento ma resta il grande spavento per la compagna e il figlio del nazionale francese. Al momento della disavventura il calciatore non era presente nell’abitazione. Zoe ha già rilasciato alle forze dell’ordine la propria testimonianza su quanto avvenuto, abbinando alle parole le registrazioni delle telecamere di sicurezza. La modella non ha voluto invece fare menzione sui social di quanto accaduto, probabilmente ancora sotto choc per lei e il primogenito di pochi mesi (nato lo scorso aprile).

Theo Hernandez, che paura: la compagna Zoe Cristofoli e il primogenito erano in casa durante la rapina

Questo atto criminale fa il paio con quanto avvenuto pochi giorni fa a Torino, dove alcuni malintenzionati hanno provato a colpire l’abitazione di Angel Di Maria, messi in fuga dall’intervento provvidenziale della polizia. In quel caso però non c’erano bambini piccoli in casa, come accaduto a Theo Hernandez. Il suo primogenito è venuto al mondo esattamente il 7 aprile ed è il frutto dell’amore con Zoe Cristofoli. L’influencer e modella ha un passato al fianco di Fabrizio Corona e Andrea Cerioli. Prima di lei, invece, il terzino francese ha frequentato Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Dopo un tentativo con Manuela Ferrera, famosa per aver avuto una storia con Gonzalo Higuain ai tempo della Juventus, Theo ha conosciuto la Cristofoli, con cui ha deciso di mettere su famiglia. I due stanno insieme dal 2020.