“Purtroppo è morta”, lutto inspiegabile per Federica Sciarelli: il dolore della conduttrice

Federica Sciarelli ne ha annunciato la morte molto dolorosa che ha colpito lei e la sua famiglia: un lutto difficile da spiegare

L’amata conduttrice di Chi l’ha visto ha spesso mostrato una spiccata sensibilità che quotidianamente col suo programma mette in campo. Adesso ha affrontato un lutto che l’ha evidentemente sconvolta.

Da anni al timone della trasmissione Chi l’ha visto? questa sera, Federica Sciarelli è nuovamente impegnata per una nuova puntata, come di consueto ogni mercoledì. In vista di ciò ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha raccontato una serie di cose, tra cui un doloro che recentemente l’ha colpita nel profondo, la perdita di Emma, la loro cagnolina cui erano molto legati: “Purtroppo è morta, aveva dodici anni. Dopo la sua scomparsa mio figlio ha adottato una nuova cagnolina, ha quattro mesi e si chiama Nina”.

Un dolore che non tutti possono capire fino in fondo, men che meno chi non ha mai avuto animali domestici o semplicemente non ama averne. Dopo aver vissuto così tanti anni con un animale è difficile separarsene, esattamente come se fosse un figlio o un fratello, così lascia un vuoto incolmabile.

Federica Sciarelli, è l’ultima sua stagione alla conduzione di Chi l’ha visto?

Al di là della sua vita privata e della grande perdita, Federica Sciarelli a Nuovo ha affrontato una tematica che la investe ogni estate: l’addio a Chi l’ha visto. La stessa conduttrice ha ironicamente appellato questo rumor estivo un “tormentone”, come una hit in radiodiffusione alla fine di ogni stagione del programma stesso. Alla fine ci ha messo una pezza: “È molto difficile che qualcuno voglia lasciare la propria poltrona, io invece avevo chiesto di cambiare. Mi hanno chiesto di rimanere e l’ho fatto con grande piacere”.

La conduttrice è ben consapevole di quello che il suo programma rappresenta per la Rai e non si è nascosta nell’ammettere: “Chi l’ha visto è un fiore all’occhiello della terza rete della Rai” e, a dimostrazione di ciò, ci sono gli ascolti raggiunti di puntata in puntata che sembrano non calare mai, ma anzi regalare grosse soddisfazioni alla TV di Stato.