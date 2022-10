Il Paradiso delle Signore, notizia incredibile: non è mai successo prima

Le ultime su Il Paradiso delle Signore, la fiction di Rai Uno che ogni giorno appassiona numerosi telespettatori italiani

Tantissimi gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, la fiction che ogni giorno viene vista da molti telespettatori, i quali hanno preso a cuore da anni le trame del grande magazzino femminile milanese.

Un successo enorme per il cast capeggiato da Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, due dei protagonisti più amati e chiacchierati de Il Paradiso delle Signore. Il tutto è enfatizzato da un risultato enorme dal punto di vista dei numeri e degli ascolti.

Puntata dopo puntata la soap è riuscita a crescere fino a raggiungere un record di ascolti tanto che la puntata di ieri, martedì 18 ottobre, ha raggiunto 1.801.000 spettatori con il 23.3%.

Un risultato eccellente, che sembra aver entusiasmato i suoi attori. Su tutti Roberto Farnesi, che interpreta il commendatore Umberto Guarnieri: “Il commendator Guarnieri ci tiene a ringraziarvi personalmente per questo risultato straordinario. Viva le serie italiane e le storie tutte italiane.”

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: problemi seri tra Floria e Maria

Il Paradiso delle Signore sarà anche molto sorprendente nelle prossime puntate. Infatti il personaggio di Flora è insofferente nei confronti di Maria all’interno del grande magazzino. I bozzetti creati da quest’ultima avranno un grande successo, piacendo sia a Vittorio e Matilde.

Lo splendido vestito da cerimonia creato per la baronessina Foppa le farà incassare i complimenti di tutti. Anche Adelaide non perderà l’occasione per elogiare Maria e mortificare Flora al Circolo. A questo punto la Ravasi insofferente chiederà aiuto ad Umberto che, per allontanare la Puglisi dal Paradiso delle Signore, chiederà alla baronessa Foppa di assumerla nella sua azienda. La giovane accetterà?

E non finisce qui. La Sacra Rota si pronuncerà in maniera negativa per quanto riguardo l’annullamento del matrimonio di Gloria ed Ezio. Veronica Zanatta subirà un’aggressione sorprendente. Marcello ed Armando, infine, scoprono una sconcertante novità: la madre di Anna non è in America ma nel suo Paese e sta bene