Anticipazioni Beautiful, un’apocalisse sta per abbattersi su Los Angeles: c’entrano Liam e Brooke

Nelle prossime puntate di Beautiful potrebbe accadere qualcosa che cambierebbe per sempre le sorti dei protagonisti: tutte le anticipazioni

I telespettatori statunitensi sono convinti di quello che sta per accadere e l’evoluzione della trama non fa altro che alimentare le loro perplessità. Liam e Brooke, infatti, potrebbero trovarsi al centro delle prossime vicende della soap opera.

In America, nelle puntate in onda in questi giorni, Brooke sta affrontando la sua separazione definitiva da Ridge che ha scelto di stare con Taylor, lasciando l’amore della sua vita per sempre, con l’entusiasmo di Thomas e Steffy. È proprio il figlio della coppia che architetta un piano a dir poco subdolo per far in modo che i suoi genitori tornino insieme. Brooke viene lasciata ad Aspen e quando fa ritorno a Los Angeles trova un iniziale conforto da Bill e poi da Liam, compagno di sua figlia.

Proprio di recente, l’attore che interpreta Spencer, Scott Clifton, ha ammesso che tra lui e Katherine Kelly Lang c’è grande stima e simpatia ed insieme scherzano sul fatto che “è solo una questione di tempo prima che Liam e Brooke si colleghino”, secondo quanto riportato su SoapSheKnows.

I telespettatori ricorderanno che, nel corso degli altri, i due personaggi sono sempre stati molto vicini e dalla stessa parte negli interessi di Hope, quando l’hanno protetta da Thomas. Questa volta qualcosa sembra essere cambiato.

Anticipazioni Beautiful, Hope scopre sua madre e Liam insieme?

Secondo i telespettatori statunitensi, è questione di tempo che Hope potrebbe ricevere la sua ennesima delusione. Liam e Brooke sono particolarmente vicini, lo Spencer consola la Logan impedendole anche di ricadere nel vizio dell’alcol. Per i più ingenui potrebbe sembrare una scena da poco, che non ha troppo peso e che conferma un bel rapporto, i malpensanti sanno perfettamente che la produzione di Beautiful non lascia mai nulla al caso e che questo bel rapporto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Se il loro non dovesse rimanere un bel rapporto suocera-genero, sarebbe un gran tradimento per Hope che, a quel punto, non saprebbe neppure più di chi fidarsi: questo cambierebbe una volta e per tutte le trame della soap opera statunitense.