Uomini e Donne, scatta la denuncia? Cosa è successo dietro le quinte – VIDEO

Le telecamere di Uomini e Donne hanno ripreso cosa è successo dopo l’uscita della dama dallo studio: se le cose non dovessero cambiare, non ha escluso di poter arrivare anche a sporgere denuncia. Ecco cos’è successo.

Il figlio ha rivelato che ad iscrivere la mamma a Uomini e Donne è stato il barista del loro paese. A distanza di tutto questo tempo è convinto che abbia fatto bene: cinque anni fa la mamma è rimasta vedova e si sentiva un po’ abbattuta. Forse aveva davvero bisogno di tirarsi su il morale cercando di ricostruirsi una vita sentimentale.

Pinuccia Della Giovanna, già dallo scorso anno, è diventata una vera e propria star del Trono Over. Il figlio ha spiegato a Uomini e Donne Magazine che la mamma sembra sempre arrabbiata perchè è stanca del viaggio che deve fare da Vigevano a Roma per registrare le puntate. Inoltre, cerca anche di concentrarsi su quello che le dicono.

Parla il figlio: “È vero, ha un caratterino abbastanza forte”

In molti sostengono che Pinuccia prenderà molto probabilmente il posto di Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama torinese, del resto, già dalla scorsa stagione faceva fatica a trovare pretendenti, ed è finita un po’ in secondo piano. Al contrario, la frequentazione fra Pinuccia ed Alessandro aveva suscitato un enorme interesse.

Il figlio di Pinuccia ha rivelato di essere rimasto molto sorpreso di come sua madre rimanga tranquilla davanti alle telecamere. Si guarda le puntate in differita dopo il suo lavoro, che è lo stesso che faceva sua madre, ovvero l’infermiere. Mamma e figlio si trovano in disaccordo solo su un punto, ovvero come Pinuccia gestisce gli “assalti” di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, scatta davvero la denuncia? Cosa è successo

Anche Tina Cipollari sembrerebbe aver iniziato a dare molte attenzioni a Pinuccia, dimenticandosi di Gemma. Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 18 ottobre, si è arrivati addirittura a parlare di una denuncia. Tutto è iniziato quando l’opinionista si è inserita subito dopo l’opinione negativa di Piero nei confronti della dama.

La Cipollari ha iniziato a sostenere che Pinuccia era falsa ed ipocrita. La dama di Vigevano è uscita nuovamente in lacrime dagli studi Mediaset. Raggiunta dietro le quinte del programma dalle telecamere di Uomini e Donne, Pinuccia non ha escluso che potrebbe arrivare a sporgere denuncia se Tina Cipollari dovesse continuare ad attaccarla.

Ecco uno spezzone del video del nuovo scontro fra Pinuccia e Tina Cipollari a Uomini e Donne: la protagonista del Trono Over sembra non riuscire ogni volta a ribattere all’opinionista.